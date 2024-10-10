Аэродром Ханская в Адыгее — 10 октября его атаковали дроны.

Российские пожарные. Иллюстративное фото: росСМИ

Беспилотники ночью 10 октября атаковали военный аэродром "Ханская" в Адыгее России. Местные жители массово сообщали о мощных взрывах и пожаре.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

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Этой ночью в районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская". Об этом массово сообщают местные жители, однако власти пока никак эту информацию не комментировали.

Согласно открытым данным, на этом аэродроме дислоцируется 272 учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Незадолго паблики сообщили, что рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки зафиксирован сильный пожар. Об этом свидетельствует система мониторинга пожаров NASA.

Пожар вблизи аэродрома. Фото: t.me/astrapress

Кроме того, в сети появилось аудио неустановленного человека, предполагается, что это местный житель.

"Атаковали военный аэродром дроны, там идет война настоящая, в Родниковке на аэродроме", — говорится в аудио.

Отмечается, что Родниковый — поселок, расположенный рядом со станицей Ханская, буквально прилегающий к военному аэродрому.

Напомним, 4 октября дроны СБУ успешно атаковали российскую нефтебазу в Воронежской области. На территории НПЗ было 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Также в сети недавно опубликовали спутниковый снимок последствий пожара на нефтебазе в Пролетарске, который не могли потушить 16 дней после атаки дроном.