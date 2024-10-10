Аеродром Ханська в Адигеї — 10 жовтня його атакували дрони

Російські пожежники. Ілюстративне фото: росЗМІ

Безпілотники вночі 10 жовтня атакували військовий аеродром "Ханська" в Адигеї Росії. Місцеві жителі масово повідомляли про потужні вибухи та пожежу.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

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Цієї ночі в районі станиці Ханська під Майкопом безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська". Про це масово повідомляють місцеві жителі, однак влада наразі ніяк цю інформацію не коментувала.

Згідно з відкритими даними, на цьому аеродромі дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

Невдовзі пабліки повідомили, що поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки зафіксовано сильну пожежу. Про це свідчить система моніторингу пожеж NASA.

Пожежа поблизу аеродрому. Фото: t.me/astrapress

Крім того, у мережі з'явилося аудіо невстановленої особи, припускається, що це місцевий житель.

"Атакували військовий аеродром дрони, там іде війна справжня, в Родниківці на аеродромі", — йдеться в аудіо.

Зазначається, що Родникове — селище, розташоване поруч зі станицею Ханська, яке буквально прилягає до військового аеродрому

Нагадаємо, 4 жовтня дрони СБУ успішно атакували російську нафтобазу у Воронезькій області. На території НПЗ було 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.

Також у мережі нещодавно опублікували супутниковий знімок наслідків пожежі на нафтобазі у Пролетарську, яку не могли загасити 16 днів після атаки дроном.