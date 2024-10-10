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Дрони атакували російський військовий аеродром "Ханська", — ЗМІ

10 жовтня 2024 08:26
Карина Приходько - Редактор
Аеродром Ханська в Адигеї — 10 жовтня його атакували дрони
Російські пожежники. Ілюстративне фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Безпілотники вночі 10 жовтня атакували військовий аеродром "Ханська" в Адигеї Росії. Місцеві жителі масово повідомляли про потужні вибухи та пожежу.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA

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Цієї ночі в районі станиці Ханська під Майкопом безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська". Про це масово повідомляють місцеві жителі, однак влада наразі ніяк цю інформацію не коментувала. 

Згідно з відкритими даними, на цьому аеродромі дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

Невдовзі пабліки повідомили, що  поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки зафіксовано сильну пожежу. Про це свідчить система моніторингу пожеж NASA.

пожежа на військовому аеродромі РФ
Пожежа поблизу аеродрому. Фото: t.me/astrapress

Крім того, у мережі з'явилося аудіо невстановленої особи, припускається, що це місцевий житель.

"Атакували військовий аеродром дрони, там іде війна справжня, в Родниківці на аеродромі", — йдеться в аудіо.

Зазначається, що Родникове — селище, розташоване поруч зі станицею Ханська, яке буквально прилягає до військового аеродрому 

Нагадаємо, 4 жовтня дрони СБУ успішно атакували російську нафтобазу у Воронезькій області. На території НПЗ було 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами. 

Також у мережі нещодавно опублікували супутниковий знімок наслідків пожежі на нафтобазі у Пролетарську, яку не могли загасити 16 днів після атаки дроном. 

пожежа вибух дрони літаки Росія аеродром

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