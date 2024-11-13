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ГПСУ отказали в регистрации ТМ с кораблем РФ — в чем причина

13 ноября 2024 15:03
Галина Шподарева - редактор
Суд ЕС запретил регистрацию торговой марки с российским военным кораблем
Сувенир от Укрпочты. Фото: Telegram Игоря Смелянского
Галина Шподарева - редактор

Европейский суд отказал Украине в регистрации торговой марки с российским военным кораблем. Государственная пограничная служба Украины не смогла зарегистрировать ТМ из-за "невозможности идентифицировать какие-либо товары по этому знаку".

Об этом говорится в решении Генерального суда Евросоюза, опубликованном в среду, 13 ноября.

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Государственной пограничной службе Украины отказали в регистрации в ЕС торговой марки с лозунгом "Русский военный корабль иди на **й" и Russian warship, go f**k yourself. По мнению Европейского суда, потребитель не сможет идентифицировать любые товары по этому знаку. Суд ЕС поддержал решение суда первой инстанции.

"Обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака, если среднестатистический потребитель не воспринимает при его наличии указание на происхождение товаров или услуг, а лишь политическое послание. Таким образом, это политический лозунг, лишенный характера различения", — говорится в решении суда.

Заявка в Европейское агентство интеллектуальной собственности (EUIPO) на регистрацию товарного знака ЕС относительно изобразительного обозначения была подана 16 марта 2022 года. 22 декабря эта заявка была отклонена, а решение подтвердил Апелляционный совет.

Не зарегистрировавшийся знак
Знак, который не зарегистрирован. Фото: скриншот

Государственная пограничная служба Украины подала свои замечания, подчеркнув, что этот знак будет восприниматься общественностью не как указание на коммерческое происхождение, а как политическое послание, что будет способствовать поддержке борьбы Украины с военной агрессией России.

"При этом потребитель мог бы объединить все товары и услуги, охватываемые заявленным знаком, в одну категорию, несмотря на наличие у них разнообразных характеристик", — говорится в документе. 

Как отметила стороне заявителя, "знак является боевым кличем, сказанным украинским пограничником на острове Змеиный 24 февраля 2022 года, первого дня полномасштабного вторжения России в Украину". 

Однако все замечания украинской стороны суд отклонил. 

Напомним, Укрпочта получила три почетные награды на престижной премии World Post & Parcel Awards 2023. В частности, марку "Русский военный корабль, иди..." признали лучшей в мире за 2022 год.

Ранее Новини.LIVE писали, что к годовщине первой военной марки Укрпочта выпустила новый сувенир и планирует собрать 1 миллион гривен на дроны для сил обороны Украины.

корабль судебные решения почтовая марка ГПСУ Европейский союз

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