Суд ЄС заборонив реєстрацію торгової марки з російським військовим кораблем

Сувенір від Укрпошти. Фото: Telegram Ігоря Смілянського

Європейський суд відмовив Україні у реєстрації торгової марки з російським військовим кораблем. Державна прикордонна служба України не змогла зареєструвати ТМ через "неможливість ідентифікувати будь-які товари за цим знаком".

Про це йдеться в рішенні Генерального суду Євросоюзу, який було опубліковано у середу, 13 листопада.

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Суд ЄС відмовив в реєстрації торгової марки з російським кораблем

Державній прикордонній службі України відмовили в реєстрації в ЄС торгової марки з гаслом "Русский военный корабль иди на **й" та Russian warship, go f**k yourself. На думку Європейського суду, споживач не зможе ідентифікувати будь-які товари за цим знаком. Суд ЄС підтримав рішення суду першої інстанції.

"Позначення не здатне виконувати основну функцію товарного знака, якщо середньостатистичний споживач не сприймає за його наявності вказівку на походження товарів або послуг, а лише політичне послання. Таким чином, це політичне гасло, позбавлене характеру розрізнення", — йдеться у рішенні суду.

Заявку до Європейського агентства інтелектуальної власності (EUIPO) на реєстрацію товарного знака ЄС щодо образотворчого позначення було подано 16 березня 2022 року. 22 грудня цю заявку було відхилено, а рішення підтвердила Апеляційна рада.

Знак, який не зареєстрували. Фото: скриншот

Державна прикордонна служба України подала свої зауваження, підкресливши, що цей знак сприйматиметься громадськістю не як вказівка на комерційне походження, а як політичне послання, що сприятиме підтримці боротьби України з військовою агресією Росії.

"При цьому споживач міг би об'єднати всі товари та послуги, що охоплюються заявленим знаком, в одну категорію, незважаючи на наявність у них різноманітних характеристик", — йдеться в документі.

Як зазначила стороні заявника, "знак є бойовим кличем, сказаним українським прикордонником на острові Зміїний 24 лютого 2022 року, першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну".

Проте усі зауваження української сторони суд відхилив.

Нагадаємо, Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії World Post & Parcel Awards 2023. Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік.

Раніше Новини.LIVE писали, що до річниці першої воєнної марки Укрпошта випустила новий сувенір та планує зібрати 1 мільйон гривень на дрони для Сил оборони України.