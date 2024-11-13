Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow ДПСУ відмовили у реєстрації ТМ з кораблем РФ — причина arrow

ДПСУ відмовили у реєстрації ТМ з кораблем РФ — причина

13 листопада 2024 15:03
Галина Шподарева - редактор
Суд ЄС заборонив реєстрацію торгової марки з російським військовим кораблем
Сувенір від Укрпошти. Фото: Telegram Ігоря Смілянського
Галина Шподарева - редактор

Європейський суд відмовив Україні у реєстрації торгової марки з російським військовим кораблем. Державна прикордонна служба України не змогла зареєструвати ТМ через "неможливість ідентифікувати будь-які товари за цим знаком".

Про це йдеться в рішенні Генерального суду Євросоюзу, який було опубліковано у середу, 13 листопада. 

Читайте також:

Суд ЄС відмовив в реєстрації торгової марки з російським кораблем

Державній прикордонній службі України відмовили в реєстрації в ЄС торгової марки з гаслом "Русский военный корабль иди на **й" та Russian warship, go f**k yourself. На думку Європейського суду, споживач не зможе ідентифікувати будь-які товари за цим знаком. Суд ЄС підтримав рішення суду першої інстанції. 

"Позначення не здатне виконувати основну функцію товарного знака, якщо середньостатистичний споживач не сприймає за його наявності вказівку на походження товарів або послуг, а лише політичне послання. Таким чином, це політичне гасло, позбавлене характеру розрізнення", — йдеться у рішенні суду.

Заявку до Європейського агентства інтелектуальної власності (EUIPO) на реєстрацію товарного знака ЄС щодо образотворчого позначення було подано 16 березня 2022 року. 22 грудня цю заявку було відхилено, а рішення підтвердила Апеляційна рада.

Знак, який не зареєстрували
Знак, який не зареєстрували. Фото: скриншот

Державна прикордонна служба України подала свої зауваження, підкресливши, що цей знак сприйматиметься громадськістю не як вказівка на комерційне походження, а як політичне послання, що сприятиме підтримці боротьби України з військовою агресією Росії.

"При цьому споживач міг би об'єднати всі товари та послуги, що охоплюються заявленим знаком, в одну категорію, незважаючи на наявність у них різноманітних характеристик", — йдеться в документі. 

Як зазначила стороні заявника, "знак є бойовим кличем, сказаним українським прикордонником на острові Зміїний 24 лютого 2022 року, першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну". 

Проте усі зауваження української сторони суд відхилив. 

Нагадаємо, Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії World Post & Parcel Awards 2023. Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік. 

Раніше Новини.LIVE писали, що до річниці першої воєнної марки Укрпошта випустила новий сувенір та планує зібрати 1 мільйон гривень на дрони для Сил оборони України.

корабель судові рішення поштова марка ДПСУ Європейський союз

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 Мобілізували виключеного з обліку — порядок дій та чи законно це

15:23 Будувати укриття на Одещині довірили фігуранту корупційних справ

15:22 Платіж за метраж — кому нарахують податок на нерухомість

15:21 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра

15:15 Половина українців хочуть повернутись з-за кордону, — Соболев

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

15:11 Найяскравіший зорепад осені — українці побачать метеори Леоніди

15:03 ДПСУ відмовили у реєстрації ТМ з кораблем РФ — причина

15:02 У Пентагоні відреагували на мирний план Трампа щодо України

14:59 У центрі Одеси палав університет — як гасили пожежу

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

15:25 Мобілізували виключеного з обліку — порядок дій та чи законно це

15:23 Будувати укриття на Одещині довірили фігуранту корупційних справ

15:22 Платіж за метраж — кому нарахують податок на нерухомість

15:21 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра

15:15 Половина українців хочуть повернутись з-за кордону, — Соболев

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

15:11 Найяскравіший зорепад осені — українці побачать метеори Леоніди

15:03 ДПСУ відмовили у реєстрації ТМ з кораблем РФ — причина

15:02 У Пентагоні відреагували на мирний план Трампа щодо України

14:59 У центрі Одеси палав університет — як гасили пожежу

14:53 Глобальний запуск HyperOS 2 для Xiaomi — які смартфони отримають

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком