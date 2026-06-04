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Главная Новости дня Дожди и жара до +28 °C: прогноз погоды в Украине на завтра

Дожди и жара до +28 °C: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 23:56
Дожди и жара до +28 °C: прогноз погоды в Украине на завтра
Люди гуляют по городу во время жары. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 5 июня, в Украине ожидается преимущественно теплая погода с летними температурами. В большинстве регионов пройдут кратковременные дожди и местами грозы. В то же время в южных областях будет сухо и жарко.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода в Україні на 5 червня
Прогноз погоды в Украине на 5 июня. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 5 июня от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, в пятницу по стране будет облачно с прояснениями. В западных и восточных областях в ночное время, а днем местами по Украине прогнозируются небольшие кратковременные дожди и грозы.

На Закарпатье, Прикарпатье, а также на юге и северо-востоке ночью и утром местами возможен туман.

Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, днем — +22...+27 °C.

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Карта прогноза дождей. Изображение: Наталка Диденко/Facebook

Прогноз погоды на 5 июня от синоптика Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что пятница в Украине будет по-летнему теплой. Максимальная температура воздуха в большинстве регионов составит +23...+26 °C, а в южной части страны поднимется до +28 °C.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине будет преобладать теплая и влажная воздушная масса, которую она описывает как "лайт-тропики". Дожди 5 июня охватят многие области, однако в южных регионах существенных осадков не ожидается. Также будет существовать полоса с меньшей вероятностью дождей — от Киевщины в южном направлении.

В Киеве в пятницу существенных осадков не прогнозируется, а температура воздуха поднимется до +24 °C. Синоптик также отмечает, что выходные пройдут во влажной и теплой погоде, а во время дождей будет несколько свежее.

Новини.LIVE информировали, что ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что конец недели в Украине будет по-летнему теплый и одновременно влажный. В большинстве областей температура воздуха будет достигать +23...+26 °C, а на юге поднимется до +28 °C. Почти по всей стране ожидаются кратковременные дожди.

Новини.LIVE также писали, что в первой половине июня 2026 года сильных и длительных магнитных бурь не ожидается, однако периоды геомагнитной активности все же будут. Наиболее напряженными днями прогнозируются 11-12 июня, когда возможны умеренные и небольшие магнитные бури уровня G2. В остальные дни месяца будет преобладать спокойная или умеренно активная космическая погода.

Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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