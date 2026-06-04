Дощі та спека до + 28 °C: прогноз погоди в Україні на завтра

Люди гуляють містом під час спеки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 5 червня, в Україні очікується переважно тепла погода з літніми температурами. У більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі та місцями грози. Водночас у південних областях буде сухо та спекотно.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня. Карта: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 5 червня від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, у п’ятницю по країні буде хмарно з проясненнями. У західних та східних областях у нічний час, а вдень місцями по Україні прогнозуються невеликі короткочасні дощі та грози.

На Закарпатті, Прикарпатті, а також на півдні та північному сході вночі та вранці подекуди можливий туман.

Вітер очікується південно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °C, удень — +22…+27 °C.

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Карта прогнозу дощів. Зображення: Наталка Діденко/Facebook

Прогноз погоди на 5 червня від синоптика Діденко

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що п’ятниця в Україні буде по-літньому теплою. Максимальна температура повітря в більшості регіонів становитиме +23…+26 °C, а в південній частині країни підніметься до +28 °C.

За її словами, найближчими днями в Україні переважатиме тепла й волога повітряна маса, яку вона описує як "лайт-тропіки". Дощі 5 червня охоплять багато областей, однак у південних регіонах істотних опадів не очікується. Також існуватиме смуга з меншою ймовірністю дощів — від Київщини у південному напрямку.

У Києві в п’ятницю істотних опадів не прогнозується, а температура повітря підніметься до +24 °C. Синоптик також зазначає, що вихідні пройдуть у вологій та теплій погоді, а під час дощів буде дещо свіжіше.

Новини.LIVE інформували, що раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що кінець тижня в Україні буде по-літньому теплий та водночас вологий. У більшості областей температура повітря сягатиме +23…+26 °C, а на півдні підніметься до +28 °C. Майже по всій країні очікуються короткочасні дощі.

Новини.LIVE також писали, що у першій половині червня 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не очікується, однак періоди геомагнітної активності все ж будуть. Найбільш напруженими днями прогнозуються 11–12 червня, коли можливі помірні та невеликі магнітні бурі рівня G2. У решту днів місяця переважатиме спокійна або помірно активна космічна погода.