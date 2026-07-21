Погода 22 июля в Украине: прогноз, температура и дожди с грозами

Дожди, грозы и до +31: синоптики рассказали, какая будет погода в Украине
В среду, 22 июля, в Украине будет преобладать спокойная погода без значительных осадков, однако в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха останется умеренной, теплее всего будет на юге и востоке страны.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Прогноз Украинского гидрометцентра
По данным синоптиков, 22 июля большинство областей Украины будет находиться под влиянием более прохладного воздуха с северо-запада. Благодаря этому температура будет комфортной, без сильной жары.
В то же время в зоне влияния атмосферного фронта ночью на востоке страны, а днем в юго-западных областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.
В Одесской области прогнозируются значительные осадки, а в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью ветра до 15–20 м/с.
В большинстве областей будет переменная облачность без осадков. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — +10…+15 градусов;
- днём — +21…+26 градусов;
- в южных и восточных областях — до +24…+29 градусов.
Прогноз Натальи Диденко
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, самая теплая погода 22 июля ожидается в Крыму, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.
Там дневная температура может подняться до +26…+31 градуса.
Прохладнее всего будет в западных и северных областях — на Волыни, в Ровенской, Житомирской и Черниговской областях. Там температура составит около +19…+22 градусов.
На остальной территории Украины прогнозируют +22…+25 градусов.
Дожди с грозами, по словам Диденко, возможны в Одесской и Николаевской областях, местами в Черкасской области и Закарпатье. Большая часть страны останется без значительных осадков.
В Киеве 22 июля ожидается комфортная погода: переменная облачность, солнце и температура около +22…+23 градусов.
Синоптик также отметила, что уже со следующей недели в Украину постепенно вернется жаркая погода.
Новини.LIVE писали, что в третьей декаде июля в Украине ожидается приток теплых и влажных воздушных масс с юга и юго-запада Европы. Из-за понижения атмосферного давления территорию страны будут периодически пересекать атмосферные фронты, которые принесут дожди в большинство областей.
Новини.LIVE сообщали, что в среду, 22 июля, в большинстве областей Украины прогнозируются нестабильные погодные условия из-за влияния области пониженного атмосферного давления. В центральных и юго-западных регионах возможны сильные дожди и ливни, местами — град и шквалы. При этом без значительных осадков останутся лишь восточные районы, Закарпатье и Крым.