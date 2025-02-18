Война в Украине — Залужный рассказал о пострадавших детях

Выставка Фонда Христи Храновской в Chatham House. Фото: Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что война принесла украинским детям страшные испытания. Некоторые из них оказались в оккупации, а некоторые потеряли родителей и близких.

Об этом он рассказал после посещения выставки "Дневники войны: Неуслышанные голоса украинских детей", организованной Фондом Христи Храновской в Chatham House.

Читайте также:

Залужный посетил уникальную выставку. Фото: Валерий Залужный

Как война повлияла на жизнь украинских детей

Залужный встретился с двумя подростками, чьи истории стали частью экспозиции. Они пережили оккупацию, потеряли родных и видели войну в ее самых жестоких проявлениях. Выставка призвана напомнить миру, что война — это не только цифры и стратегии, а сломанные судьбы, потерянное детство и загубленные жизни.

Гости на выставке "Дневники войны: Неуслышанные голоса украинских детей" Фонда Христи Храновской. Фото: Валерий Залужный

"Тысячи детей потеряли родителей, сотни погибли от российских обстрелов. Об этом должен знать весь мир. О каждом преступлении, которое совершает агрессор в этой кровавой войне", — подчеркнул Залужный.

Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди Турции Эмине Эрдоган посетили в Анкаре детский дом, где разместили эвакуированных из Одессы детей с инвалидностью.

Недавно также Валерий Залужный встретился с украинскими и иностранными студентами. Это произошло в Kings College London по приглашению Ukrainian Students Union.