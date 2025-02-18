Війна в Україні — Залужний розповів про постраждалих дітей

Досвід, якого не має бути — Залужний відвідав унікальну виставку
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що війна принесла українським дітям страшні випробування. Деякі з них опинилися в окупації, а деякі втратили батьків та близьких.
Про це він розповів після відвідування виставки "Щоденники війни: Непочуті голоси українських дітей", організованої Фундацією Христі Храновської у Chatham House.
Як війна вплинула на життя українських дітей
Залужний зустрівся з двома підлітками, чиї історії стали частиною експозиції. Вони пережили окупацію, втратили рідних та бачили війну в її найжорстокіших проявах. Виставка покликана нагадати світу, що війна — це не лише цифри та стратегії, а зламані долі, втрачене дитинство та загублені життя.
"Тисячі дітей втратили батьків, сотні загинули від російських обстрілів. Про це має знати весь світ. Про кожен злочин, який вчиняє агресор у цій кривавій війні", — наголосив Залужний.
Нагадаємо, що України Олена Зеленська і перша леді Туреччини Еміне Ердоган відвідали в Анкарі дитячий будинок, де розмістили евакуйованих з Одеси дітей з інвалідністю.
Нещодавно також Валерій Залужний зустрівся з українськими та іноземними студентами. Це відбулося у Kings College London на запрошення Ukrainian Students Union.
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