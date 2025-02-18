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Досвід, якого не має бути — Залужний відвідав унікальну виставку

18 лютого 2025 20:58
Анастасія Писаненко - редактор
Війна в Україні — Залужний розповів про постраждалих дітей
Виставка Фундацією Христі Храновської у Chatham House. Фото: Валерій Залужний
Анастасія Писаненко - редактор

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що війна принесла українським дітям страшні випробування. Деякі з них опинилися в окупації, а деякі втратили батьків та близьких.

Про це він розповів після відвідування виставки "Щоденники війни: Непочуті голоси українських дітей", організованої Фундацією Христі Храновської у Chatham House.

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Як війна вплинула на життя українських дітей

Залужний зустрівся з двома підлітками, чиї історії стали частиною експозиції. Вони пережили окупацію, втратили рідних та бачили війну в її найжорстокіших проявах. Виставка покликана нагадати світу, що війна — це не лише цифри та стратегії, а зламані долі, втрачене дитинство та загублені життя.

Залужний
Гості на виставці "Щоденники війни: Непочуті голоси українських дітей" Фундації Христі Храновської. Фото: Валерій Залужний

"Тисячі дітей втратили батьків, сотні загинули від російських обстрілів. Про це має знати весь світ. Про кожен злочин, який вчиняє агресор у цій кривавій війні", — наголосив Залужний.

Нагадаємо, що України Олена Зеленська і перша леді Туреччини Еміне Ердоган відвідали в Анкарі дитячий будинок, де розмістили евакуйованих з Одеси дітей з інвалідністю.

Нещодавно також Валерій Залужний зустрівся з українськими та іноземними студентами. Це відбулося у Kings College London на запрошення Ukrainian Students Union. 

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