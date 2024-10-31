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Исследователь сделал новое открытие о Туринской Плащанице Христа

31 октября 2024 20:42
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Туринская Плащаница — новое исследование опровергло сенсацию Христа
Туринская Плащаница. Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Отражение в форме лица на Туринской Плащанице не могло происходить от головы Иисуса. Исследование, проведенное бразильским судебно-медицинским экспертом Сисеро Мораисом, обнаружило, что отражение на саване могло быть создано не телом, а барельефом — неглубокой резьбой.

Об этом пишет DailyMail.

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На Плащанице изображено не лицо Христа

Исследователь создал виртуальную симуляцию, положив ткань на 3D-модель, пытаясь воспроизвести известный образ. Результаты показали, что виртуальная ткань создает более расширенное изображение, чем то, что мы можем видеть на Плащанице.

Мораис объяснил, что при обёртывании трехмерного объекта тканью возникает более деформированная структура, тогда как барельеф не вызывал бы подобных искажений. На 3D-изображении кожа головы и пальцы ног расходятся наружу, а части туловища, паха и шеи не зафиксированы. А вот отражение барельефа точно передает образ из святого саванна.

Туринская Плащаница
3D-изображение. Фото: Сисеро Мораис

Медицинский эксперт привел пример золотой маски Агамемнона, отметив, что на первый взгляд она выглядит слишком широкой, но это нормальное искажение. Он также призвал людей провести эксперимент на дому, чтобы проверить эти выводы.

Мужчина сомневается, что Плащаница действительно когда-нибудь касалась тела Иисуса. Он считает, что этот артефакт является художественным и историческим достоянием, которое удачно передает свою цель.

Ранее многочисленные исследования ученых показали, что кровь на крупнейших христианских святынях — Туринской Плащанице, Тунице Аржантоя и Судариуме Овьедо — имеет одну и ту же группу и резус-фактор.

Напомним, мы рассказывали, что в Иерусалиме найден таинственный каменный ящик времен Иисуса Христа.

паломники наука религия Иисус Христос церковь исследование

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