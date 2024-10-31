Туринська Плащаниця — нове дослідження спростувало сенсацію щодо Христа

Туринська Плащаниця. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

Відображення у формі обличчя на Туринській Плащаниці не могло походити від голови Ісуса. Дослідження, проведене бразильським судово-медичним експертом Сісеро Мораісом, виявило, що відбиток на савані міг бути створений не тілом, а барельєфом — неглибоким різьбленням.

Про це пише DailyMail.

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Дослідник створив віртуальну симуляцію, поклавши тканину на 3D-модель, намагаючись відтворити відомий образ. Результати показали, що віртуальна тканина створює більш розширене зображення, ніж те, що ми можемо бачити на Плащаниці.

Мораіс пояснив, що при обгортанні тривимірного об’єкта тканиною виникає більш деформована структура, тоді як барельєф не викликав би подібних спотворень. На 3D-зображенні шкіра голови та пальці ніг розходяться назовні, а частини тулуба, паху та шиї не зафіксовані. Натомість відбиток барельєфа точно передає образ зі святого савана.

3D-зображення. Фото: Сісеро Мораіс

Медичний експерт навів приклад золотої маски Агамемнона, зазначивши, що, на перший погляд, вона виглядає занадто широкою, але це нормальне спотворення. Він також закликав людей провести експеримент вдома, щоб перевірити ці висновки.

Чоловік сумнівається, що Плащаниця дійсно коли небудь торкалася тіла Ісуса. Він вважає, що цей артефакт є мистецьким та історичним надбанням, яке вдало передає свою мету.

Раніше численні дослідження науковців показали, що кров на найбільших християнських святинях — Туринській Плащаниці, Туніці Аржантоя та Сударіумі Ов'єдо — має одну й ту саму групу та резус-фактор.

Нагадаємо, ми розповідали, що у Єрусалимі знайдено таємничу кам'яну скриньку часів Ісуса Христа.