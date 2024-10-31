Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Дослідник зробив нове відкриття щодо Туринської Плащаниці Христа arrow

Дослідник зробив нове відкриття щодо Туринської Плащаниці Христа

31 жовтня 2024 20:42
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Туринська Плащаниця — нове дослідження спростувало сенсацію щодо Христа
Туринська Плащаниця. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Відображення у формі обличчя на Туринській Плащаниці не могло походити від голови Ісуса. Дослідження, проведене бразильським судово-медичним експертом Сісеро Мораісом, виявило, що відбиток на савані міг бути створений не тілом, а барельєфом — неглибоким різьбленням.

Про це пише DailyMail.

Читайте також:

На Плащаниці зображено не обличчя Христа

Дослідник створив віртуальну симуляцію, поклавши тканину на 3D-модель, намагаючись відтворити відомий образ. Результати показали, що віртуальна тканина створює більш розширене зображення, ніж те, що ми можемо бачити на Плащаниці.

Мораіс пояснив, що при обгортанні тривимірного об’єкта тканиною виникає більш деформована структура, тоді як барельєф не викликав би подібних спотворень. На 3D-зображенні шкіра голови та пальці ніг розходяться назовні, а частини тулуба, паху та шиї не зафіксовані. Натомість відбиток барельєфа точно передає образ зі святого савана.

Туринська Плащаниця
3D-зображення. Фото: Сісеро Мораіс

Медичний експерт навів приклад золотої маски Агамемнона, зазначивши, що, на перший погляд, вона виглядає занадто широкою, але це нормальне спотворення. Він також закликав людей провести експеримент вдома, щоб перевірити ці висновки.

Чоловік сумнівається, що Плащаниця дійсно коли небудь торкалася тіла Ісуса. Він вважає, що цей артефакт є мистецьким та історичним надбанням, яке вдало передає свою мету.

Раніше численні дослідження науковців показали, що кров на найбільших християнських святинях — Туринській Плащаниці, Туніці Аржантоя та Сударіумі Ов'єдо — має одну й ту саму групу та резус-фактор.

Нагадаємо, ми розповідали, що у Єрусалимі знайдено таємничу кам'яну скриньку часів Ісуса Христа.

паломники наука релігія Ісус Христос церква дослідження

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:55 Зеленський назвав країни, які можуть дещо змінити у Формулі миру

21:23 Ураган в Іспанії забрав життя понад 155 осіб

21:13 На Львівщині судили чоловіка, який дав хабар прикордоннику

21:01 У Харкові пролунали вибухи

20:44 У Києві пролунали потужні вибухи

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

20:42 Дослідник зробив нове відкриття щодо Туринської Плащаниці Христа

20:41 В Полтаві знову прогриміли вибухи

20:28 Потужний буревій вируватиме в Україні — синоптики дали прогноз

20:19 Генерал-майор ЗСУ назвав три складові перемоги України

20:03 Стало відомо, чому зросли ціни на соняшник

21:55 Зеленський назвав країни, які можуть дещо змінити у Формулі миру

21:23 Ураган в Іспанії забрав життя понад 155 осіб

21:13 На Львівщині судили чоловіка, який дав хабар прикордоннику

21:01 У Харкові пролунали вибухи

20:44 У Києві пролунали потужні вибухи

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

20:42 Дослідник зробив нове відкриття щодо Туринської Плащаниці Христа

20:41 В Полтаві знову прогриміли вибухи

20:28 Потужний буревій вируватиме в Україні — синоптики дали прогноз

20:19 Генерал-майор ЗСУ назвав три складові перемоги України

20:03 Стало відомо, чому зросли ціни на соняшник

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні