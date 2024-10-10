Ирина Фарион — в сети продают автограф языковеда

Ирина Фарион. Фото: скриншот с видео

В Интернете продают автограф языковеда Ирины Фарион, которую убили 19 июля, за 1000 долларов. Это дороже автографа звезды Ким Кардашьян.

Соответствующее предложение появилось на сайте krilov-art.com.

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Продажа автографа Ирины Фарион

На сайте выставили подпись известного языковеда, которую она оставила в своей книге "Языковая норма: уничтожение, поиск, восстановление".

Автограф Ирины Фарион, продающийся на сайте. Фото: krilov-art.com

"Вашему вниманию представлено эксклюзивное предложение для всех поклонников украинской культуры и языкознания — сертифицированный аутентичный автограф Ирины Фарион в книге ее авторства "Языковая норма: уничтожение, поиск, восстановление"", — говорится в описании.

В объявлении, появившемся на сайте, предмет обозначен сертификатом подлинности S-07202, однако сам сертификат не изображен.

Объявления о продаже автографа Фарион. Фото: скриншот

"Книга оформлена в раму, которая придает ей элегантный вид и обеспечивает надежную защиту. Вместе с автографом вы также получаете фото Ирины Фарион и ее знаменитую цитату: "Говорить по-украински — это значит властвовать". Эта цитата стала символом борьбы за сохранение украинского языка и культуры. Рамка подчеркивает важность каждого элемента этого артефакта, превращая его в настоящую сокровищницу для поклонников украинского языка", — добавили продавцы автографа.

За подпись известного языковеда хотят 1000 долларов. Это дороже автографа известной звезды Ким Кардашьян.

Напомним, 8 октября во Львове прошло судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката подозреваемого в убийстве Фарион. Защита просила изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом с ношением электронного браслета, но судья отклонил ходатайство.

Также 6 октября стало известно, что на войне погиб зять Ирины Фарион Василий Особа. Это произошло на Северском направлении.