Ірина Фаріон — в мережі продають автограф мовознавиці

Ірина Фаріон. Фото: скриншот з відео

В Інтернеті продають автограф мовознавиці Ірини Фаріон, яку вбили 19 липня, за 1000 доларів. Це дорожче, ніж автограф зірки Кім Кардаш'ян.

Відповідна пропозиція з'явилася на сайті krilov-art.com.

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Продаж автографа Ірини Фаріон

На сайті виставили підпис відомої мовознавиці, який вона залишила у своїй книзі "Мовна норма: знищення, пошук, віднова".

Автограф Ірини Фаріон, який продають на сайті. Фото: krilov-art.com

"Вашій увазі представлена ексклюзивна пропозиція для всіх шанувальників української культури та мовознавства — сертифікований аутентичний автограф Ірини Фаріон у книзі її авторства "Мовна норма: знищення, пошук, віднова"", — йдеться в описі.

В оголошені, яке з'явилося на сайті, предмет позначений сертифікатом автентичності S-07202, однак самого сертифікату не зображено.

Оголошення щодо продажу автографа Фаріон. Фото: скриншот

"Книга оформлена в раму, що додає їй елегантного вигляду та забезпечує надійний захист. Разом з автографом ви також отримуєте фото Ірини Фаріон та її знамениту цитату: "Говорити українською — це означає панувати". Ця цитата стала символом боротьби за збереження української мови і культури. Рамка підкреслює важливість кожного елемента цього артефакту, перетворюючи його на справжню скарбницю для шанувальників української мови", — додали продавці автографа.

За підпис відомої мовознавиці хочуть 1000 доларів. Це дорожче за автограф відомої зірки Кім Кардаш'ян.

Нагадаємо, 8 жовтня у Львові відбулося судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги адвоката підозрюваного у вбивстві Фаріон. Захист просив змінити запобіжний захід на тримання під домашнім арештом з носінням електронного браслета, але суддя відхилив клопотання.

Також 6 жовтня стало відомо, що на війні загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа. Це сталося на Сіверському напрямку.