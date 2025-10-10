СБУ и Нацполиция ликвидировали четыре новые схемы уклонения от мобилизации

Правоохранители задержали фигуранта. Фото: СБУ

На Киевщине и Буковине правоохранители разоблачили очередные попытки организовать незаконное уклонение от мобилизации. Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией обезвредили четыре схемы, по которым военнообязанные мужчины могли избежать призыва или выехать за границу. Пятеро организаторов уже задержаны.

Об этом сообщает СБУ в Telegram в пятницу, 10 октября.

Детали дела

По данным следствия, дельцы предлагали своим клиентам "услуги" стоимостью до 20 тысяч долларов США. За эти деньги они подделывали документы о состоянии здоровья или обеспечивали незаконный выезд из Украины вне официальных пунктов пропуска.

Одна из схем действовала на Киевщине. Местный врач-травматолог изготавливал фиктивные справки об инвалидности для военнообязанных. Чтобы подделка выглядела убедительно, он вносил данные о "лечении" клиентов в медицинскую документацию.

Также в столичном регионе правоохранители задержали руководителя общественной организации, который за вознаграждение обещал помочь уклонистам "сняться с розыска" в территориальных центрах комплектования и "забронироваться" на предприятиях критической инфраструктуры.

Еще одного фигуранта — бывшего охранника одного из соратников Виктора Медведчука — подозревают в организации нелегального "трансфера" мужчин за границу через так называемую "зеленку". Его задержали во время получения денег от клиента.

На Буковине же правоохранители разоблачили настоятеля храма Украинской православной церкви (Московского патриархата), который наладил канал побега уклонистов в соседнюю страну ЕС. По материалам дела, священник сам искал желающих воспользоваться "услугой", а для переправки через границу привлек знакомого предпринимателя. Тот показывал клиентам путь через лесные тропы, минуя контрольные пункты.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области разоблачили несколько каналов нелегальной переправки уклонистов через границу.

А недавно СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации через "школы-призраки" в Киеве и Виннице.