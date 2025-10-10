Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Помощь уклонистам за деньги — СБУ ликвидировала четыре схемы

Помощь уклонистам за деньги — СБУ ликвидировала четыре схемы

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 16:42
СБУ и Нацполиция ликвидировали четыре новые схемы уклонения от мобилизации
Правоохранители задержали фигуранта. Фото: СБУ

На Киевщине и Буковине правоохранители разоблачили очередные попытки организовать незаконное уклонение от мобилизации. Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией обезвредили четыре схемы, по которым военнообязанные мужчины могли избежать призыва или выехать за границу. Пятеро организаторов уже задержаны.

Об этом сообщает СБУ в Telegram в пятницу, 10 октября.

Реклама
Читайте также:
Помощь уклонистам за деньги — СБУ ликвидировала четыре схемы - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, дельцы предлагали своим клиентам "услуги" стоимостью до 20 тысяч долларов США. За эти деньги они подделывали документы о состоянии здоровья или обеспечивали незаконный выезд из Украины вне официальных пунктов пропуска.

Одна из схем действовала на Киевщине. Местный врач-травматолог изготавливал фиктивные справки об инвалидности для военнообязанных. Чтобы подделка выглядела убедительно, он вносил данные о "лечении" клиентов в медицинскую документацию.

Также в столичном регионе правоохранители задержали руководителя общественной организации, который за вознаграждение обещал помочь уклонистам "сняться с розыска" в территориальных центрах комплектования и "забронироваться" на предприятиях критической инфраструктуры.

Еще одного фигуранта — бывшего охранника одного из соратников Виктора Медведчука — подозревают в организации нелегального "трансфера" мужчин за границу через так называемую "зеленку". Его задержали во время получения денег от клиента.

На Буковине же правоохранители разоблачили настоятеля храма Украинской православной церкви (Московского патриархата), который наладил канал побега уклонистов в соседнюю страну ЕС. По материалам дела, священник сам искал желающих воспользоваться "услугой", а для переправки через границу привлек знакомого предпринимателя. Тот показывал клиентам путь через лесные тропы, минуя контрольные пункты.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Помощь уклонистам за деньги — СБУ ликвидировала четыре схемы - фото 2
Правоохранители задержали фигуранта. Фото: СБУ

Напомним, в Одесской области разоблачили несколько каналов нелегальной переправки уклонистов через границу.

А недавно СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации через "школы-призраки" в Киеве и Виннице.

полиция военные мобилизация сбу уклонисты
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации