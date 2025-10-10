СБУ та Нацполіція ліквідували чотири нові схеми ухилення від мобілізації

Правоохоронці затримали фігуранта. Фото: СБУ

На Київщині та Буковині правоохоронці викрили чергові спроби організувати незаконне ухилення від мобілізації. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією знешкодили чотири схеми, за якими військовозобов’язані чоловіки могли уникнути призову або виїхати за кордон. П’ятьох організаторів уже затримано.

Про це повідомляє СБУ у Telegram у п'ятницю, 10 жовтня.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, ділки пропонували своїм клієнтам "послуги" вартістю до 20 тисяч доларів США. За ці гроші вони підробляли документи про стан здоров’я або забезпечували незаконний виїзд з України поза офіційними пунктами пропуску.

Одна зі схем діяла на Київщині. Місцевий лікар-травматолог виготовляв фіктивні довідки про інвалідність для військовозобов’язаних. Щоб підробка виглядала переконливо, він вносив дані про "лікування" клієнтів до медичної документації.

Також у столичному регіоні правоохоронці затримали керівника громадської організації, який за винагороду обіцяв допомогти ухилянтам "знятися з розшуку" в територіальних центрах комплектування та "забронюватися" на підприємствах критичної інфраструктури.

Ще одного фігуранта — колишнього охоронця одного із соратників Віктора Медведчука — підозрюють в організації нелегального "трансферу" чоловіків за кордон через так звану "зеленку". Його затримали під час отримання грошей від клієнта.

На Буковині ж правоохоронці викрили настоятеля храму Української православної церкви (Московського патріархату), який налагодив канал втечі ухилянтів до сусідньої країни ЄС. За матеріалами справи, священник сам шукав охочих скористатися "послугою", а для переправлення через кордон залучив знайомого підприємця. Той показував клієнтам шлях через лісові стежки, оминаючи контрольні пункти.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області викрили декілька каналів нелегального переправлення ухилянтів через кордон.

А нещодавно СБУ викрила схему ухилення від мобілізації через "школи-привиди" у Києві та Вінниці.