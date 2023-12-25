Помощь на 6 млн евро — что Германия передала Украине

Немцы во время акции в поддержку Украины. Фото: armyinform.com.ua

Германия предоставила Украине зимний пакет помощи в размере более 6 млн евро. Речь идет о гуманитарном грузе для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

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Отмечается, что для поддержки внутренних переселенцев, а также жителей прифронтовых населенных пунктов, Германия предоставляет нашей стране более 500 электрогенераторов стоимостью около 3,5 млн евро.

"Кроме того, поступят 900 обогревателей, 1700 зимних спальных мешков, а также раскладные кровати, палатки, жилые контейнеры, зимняя одежда, мобильная полевая кухня и системы очистки питьевой воды", — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что Германия уже обеспечила Украину более 800 электрогенераторов и 15 аккумуляторных блоков, которые используются на тепловых электростанциях, помповых станциях, больницах и других объектах жизнеобеспечения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минреинтеграции

Напомним, что недавно Германия обновила список военной помощи, которую передала Украине. В частности, Берлин передал Киеву дополнительные зенитные установки Gepard.