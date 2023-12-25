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Допомога на 6 млн євро — що Німеччина передала Україні

25 грудня 2023 06:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Допомога на 6 млн євро — що Німеччина передала Україні
Німці під час акції на підтримку України. Фото: armyinform.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Німеччина надала Україні зимовий пакет допомоги розміром понад 6 млн євро. Йдеться про гуманітарний вантаж для ВПО та жителів прифронтових територій.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Зазначається, що для підтримки внутрішніх переселенців, а також мешканців прифронтових населених пунктів Німеччина надає нашій країні понад 500 електрогенераторів вартістю близько 3,5 млн євро.

"Крім того, надійдуть 900 обігрівачів, 1700 зимових спальних мішків, а також розкладні ліжка, намети, житлові контейнери, зимовий одяг, мобільна польова кухня і системи очищення питної води", — йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, що Німеччина вже забезпечила Україну понад 800 електрогенераторів і 15 акумуляторних блоків, які використовують на теплових електростанціях, у помпових станціях, лікарнях та на інших об’єктах життєзабезпечення.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Мінреінтеграції
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Мінреінтеграції

Нагадаємо, що нещодавно Німеччина оновила список військової допомоги, яку передала Україні. Зокрема, Берлін передав Києву додаткові зенітні установки Gepard.

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