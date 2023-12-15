Экс должностное лицо ФБР Чарльз Макгонигал. Reuters

Бывший сотрудник Федерального бюро расследований Чарльз Макгонигал признал себя виновным в работе на российского олигарха Олега Дерипаску, против которого введены санкции Соединенных Штатов. Теперь он сядет на 50 месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

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Ранее судья окружного суда заявила, что Чарльз Макгонигал приговорен к 4 годам тюрьмы. Но на тот момент еще была возможность предоставить аргументы в защиту.

Впрочем, попытки защиты оправдать экс-сотрудника ФБР не имели успеха, он был приговорен к 50 месяцам заключения. Это связано с тем, что Макгонигал помогал россиянину обойти санкции.

Экс должностное лицо ФБР Чарльз Макгонигал. Reuters

Ранее мы сообщали, что проблему продажи ворованного украинского зерна в Европе нужно учесть в санкционном механизме. ЕС принял уже 11 пакетов санкций, при этом пищевые продукты, медицинские препараты не подпадают под ограничительные меры.

Напомним, что российские пропагандистские сайты RT и Sputnik продолжают распространять фейки в Европейском союзе, несмотря на санкции. Они используют зеркальные для заблокированных ресурсов платформы.