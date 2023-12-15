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Допомагав путінському олігарху обійти санкції — експосадовець ФБР отримав 50 місяців

15 грудня 2023 12:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Допомагав путінському олігарху обійти санкції — експосадовець ФБР отримав 50 місяців
Експосадовець ФБР Чарльз Макгонігал. Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній співробітник Федерального бюро розслідувань Чарльз Макгонігал визнав себе винним у роботі на російського олігарха Олега Дерипаску, проти якого запроваджені санкції Сполучених Штатів. Тепер він сяде на 50 місяців.

Про це повідомляє Reuters.

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Раніше суддя окружного суду заявила, що Чарльз Макгонігал засудять до 4 років в'язниці. Але на той момент ще була можливість надати аргументи на захист.

Втім, спроби захисту виправдати ексспівробітника ФБР не мали успіху, він був засуджений до 50 місяців ув'язнення. Це пов'язано з тим, що Макгонігал допомагав росіянину обійти санкції.

ФБР
Експосадовець ФБР Чарльз Макгонігал. Reuters

Раніше ми повідомляли, що проблему продажу краденого українського зерна в Європі треба врахувати у санкційному механізмі. ЄС ухвалив уже 11 пакетів санкцій, при цьому харчові продукти, медичні препарати не потрапляють під обмежувальні заходи.

Нагадуємо, що російські пропагандистські сайти RT та Sputnik продовжують поширювати фейки в Європейському союзі, попри санкції. Вони використовують дзеркальні до заблокованих ресурсів платформи.

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