Свириденко отреагировала на петицию о ежегодном вознаграждении военным

Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отреагировала на петицию о введении ежегодного прогрессивного вознаграждения за каждый год участия в войне. По ее словам, это потребует привлечения значительного дополнительного финансового ресурса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в четверг, 1 января.

Дополнительное вознаграждение военным

"Правительство осознает необходимость улучшения мотивационных факторов для прохождения гражданами Украины военной службы. При этом указанный вопрос является одной из приоритетных задач его деятельности", — говорит Свириденко.

Она отметила, что Минобороны уже ввело дорожную карту внедрения новой модели контрактной службы с усиленными мотивационными условиями. Эта модель предусматривает повышение денежного обеспечения для военных, которые заключат новый контракт. Сейчас правительство работает над тем, чтобы законодательно закрепить такую систему прохождения службы.

"Правительство полностью поддерживает необходимость внедрения справедливой оценки вклада каждого Защитника и Защитницы Украины в защиту государства в условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины. В то же время реализация ваших предложений потребует привлечения значительного дополнительного финансового ресурса", — отметила премьер.

По ее словам, вопрос улучшения мотивации для прохождения украинцами военной службы будет прорабатываться комплексно с учетом реальных финансовых возможностей государства и приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны.

Что предшествовало

На сайте Кабмина появилась петиция с призывом ввести ежегодное вознаграждение и символическое признание военных за каждый год участия в войне. Она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения (по состоянию на 1 января 25 687).

Петиция. Фото: скриншот

Петицией предлагается установить ежегодное денежное вознаграждение за каждый полный год службы в войне, которое будет удваиваться ежегодно:

первый год — 50 тысяч гривен;

второй год — 100 тысяч гривен;

третий год — 200 тысяч гривен;

четвертый год — 400 тысяч гривен.

Напомним, в этом году некоторым военным начислят боевую выплату в размере 100 тысяч гривен.

