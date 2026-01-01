Відео
Головна Новини дня Додаткова винагорода військовим — реакція Свириденко на петицію

Додаткова винагорода військовим — реакція Свириденко на петицію

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 16:29
Свириденко відреагувала на петицію про щорічну винагороду військовим
Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко відреагувала на петицію щодо впровадження щорічної прогресивної винагороди за кожен рік участі у війні. За її словами, це потребуватиме залучення значного додаткового фінансового ресурсу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" у четвер, 1 січня.

Читайте також:

Додаткова винагорода військовим

"Уряд усвідомлює необхідність покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби. При цьому зазначене питання є одним із пріоритетних завдань його діяльності", — каже Свириденко.

Вона наголосила, що Міноборони вже запровадило дорожню карту впровадження нової моделі контрактної служби з посиленими мотиваційними умовами. Ця модель передбачає підвищення грошового забезпечення для військових, які укладуть новий контракт. Наразі уряд працює над тим, щоб законодавчо закріпити таку систему проходження служби.

"Уряд цілком підтримує необхідність впровадження справедливої оцінки вкладу кожного Захисника i Захисниці України у захист держави в умовах військової aгpeciï Російської Федерації проти України. Водночас реалізація ваших пропозицій потребуватиме залучення значного додаткового фінансового pecypcy", — зазначила премʼєр.

За її словами, питання покращення мотивації для проходження українцями військової служби буде опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових можливостей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки i оборони.

Що передувало

На сайті Кабміну зʼявилася петиція із закликом запровадити щорічну винагороду та символічне визнання військових за кожен рік участі у війні. Вона набрала необхідну кількість голосів для розгляду (станом на 1 січня 25 687).

null
Петиція. Фото: скриншот

Петицією пропонується встановити щорічну грошову винагороду за кожен повний рік служби у війні, яка буде подвоюватися щороку:

  • перший рік — 50 тисяч гривень;
  • другий рік — 100 тисяч гривень;
  • третій рік — 200 тисяч гривень;
  • четвертий рік — 400 тисяч гривень.

Нагадаємо, цього року деяким військовим нарахують бойову виплату у розмірі 100 тисяч гривень

Раніше юрист з військового права Артем Козаков пояснив, які зміни чекати в 2026 році у зарплатах військових.

ЗСУ Україна нагорода Юлія Свириденко петиція зарплатня
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
