Ярина Арьева — депутату грозит 6 лет тюрьмы за ДТП в Киеве

Депутат Ярина Арьева. Фото: Facebook

Два года назад дочь народного депутата Владимира Арьева — Ярина, в состоянии наркотического опьянения на пешеходе в Киеве сбила женщину. Сторона обвинения просит девушке шесть лет тюрьмы.

Об этом сообщает "Закон и бизнес" в понедельник, 13 января.

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Как известно, суд завершил исследование доказательств стороны обвинения. Таким образом установлено, что Ярина Арьева двигалась по левой полосе проспекта Бандеры в Киеве на автомобиле Volkswagen Polo и отвлеклась от управления автомобилем. В связи с этим она создала опасность для движения и выехала на пешеходный переход, где сбила женщину. Потерпевшая получила тяжелые телесные повреждения.

Сразу после этого была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что девушка была в состоянии наркотического опьянения.

Так, Арьеву обвиняют в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к тяжелым последствиям. Во время последнего судебного заседания сторона обвинения настаивает на заключении девушке сроком на шесть лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок 8 лет. Такой срок исключает возможность применения условно-досрочного освобождения.

Следующее судебное заседание в Оболонском райсуде Киева назначено на 5 февраля в 12:00, в котором запланировано продолжение исследования документов, предоставленных стороной защиты.

Напомним, в июне 2023 года Ярина Арьева отказалась от мандата депутата Киевсовета. Причиной она назвала судебное преследование в истории с ДТП.

Уже в январе 2024 года девушка заняла у отца 1 млн грн, чтобы "компенсировать" последствия ДТП.