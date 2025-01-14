Ярина Ар'єва — депутатці загрожує 6 років тюрми за ДТП у Києві

Депутатка Ярина Ар'єва. Фото: Facebook

Два роки тому донька народного депутата Володимира Ар'єва — Ярина, у стані наркотичного сп'яніння на пішоході у Києві збила жінку. Сторона обвинувачення просить дівчині шість років в'язниці.

Про це повідомляє "Закон і бізнес" у понеділок, 13 січня.

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Як відомо, суд завершив дослідження доказів сторони обвинувачення. Таким чином встановлено, що Ярина Ар'єва рухалась по лівій смузі проспекту Бандери в Києві на автомобілі Volkswagen Polo і відволіклась від керування автівки. У зв'язку з цим вона створила небезпеку для руху і виїхала на пішохідний перехід, де збила жінку. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Одразу після цього було проведено судово-медичну експертизу, яка показала, що дівчина була в стані наркотичного сп'яніння.

Так, Ар'єву обвинувачують у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння, що призвело до тяжких наслідків. Під час останнього судового засідання сторона обвинувачення наполягає на ув'язненні дівчині строком на шість років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 8 років. Такий строк виключає можливість застосування умовно-дострокового звільнення.

Наступне судове засідання в Оболонському райсуді Києва призначено на 5 лютого о 12:00, в якому заплановано продовження дослідження документів, наданих стороною захисту

Нагадаємо, у червні 2023 року Ярина Ар'єва відмовилася від мандату депутата Київради. Причиною вона назвала судове переслідування в історії з ДТП.

Вже у січні 2024 року дівчина позичила в батька 1 млн грн, щоб "компенсувати" наслідки ДТП.