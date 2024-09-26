Трогательная история из Чернигова о потерях в войне - новости Украины

Мария Деревянко с внуком Дмитрием. Фото: Галина Остаповец

Мария Деревянко из Чернигова во время блокады города еще в начале войны в марте потеряла дочь, а год спустя на войне в плен к врагу попал еще и ее зять — Роман Терентьев. Он боец 32 омбр, которая выполняет боевые задания на передовой войне. Теперь женщина самостоятельно воспитывает 9-летнего внука Дмитрия и пытается вернуть из плена его отца.

Новини.LIVE узнавали подробности трогательной истории.

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Женщина рассказала, что в марте 2022 года, еще в начале войны, когда боевые действия велись непосредственно на окраинах города, а город находился под плотным обстрелом российской авиации, под обстрелами погибла дочь Марии. Ее сыну, Диме, в то время было всего 7,5 лет.

"Не дошла домой, не дождались мы ее. Еще когда выходила, сказала: "Мама, я скоро вернусь, смотри за Димой", а сыну сказала: "Слушайся бабушку, я скоро вернусь, всем пока-пока". На второй день войны ей исполнилось 26 лет, было заказано кафе… Это просто ужас", — рассказывает женщина.

Первые две недели войны семья провела в подвале, воды и света не было, как достаточного количества пищи.

"15 марта дочь впервые вышла из подвала, переночевала у меня и пошла в арендованную квартиру навести порядок. А это окраины города, там шли бои. Назад уже не вернулась. Так мы остались с внуком вдвоем. Волонтеры вывезли на Львовщину, но я мало что с того помню, потому что в Чернигове под обстрелами оставался еще сын. Я не знала, увижу ли я его, похоронили ли мою дочь. А ребенок все время плакал и звал маму. Это был сплошной ужас", — призналась женщина.

После деоккупации северной части Украины, включая Чернигов, Мария с внуком вернулись домой. А уже через год, в феврале 2023 года, папа мальчика Роман Терентьев вступил в ряды ВСУ. Служил в 32 в ОМБр.

Через полгода службы он пропал без вести. Мария занималась его поисками лично. Ходила в военкомат, писала заявления в организацию "Красный Крест", искали в интернете на разных социальных пабликах.

Сначала женщина нашла видео с зятем, а уже перед Новым годом информацию о том, что Роман Терентьев в плену подтвердил и "Красный Крест":

"Очень надеемся на его возвращение, потому что мамы ребенку уже не вернешь, а так хоть бы папа был. Бабушка есть бабушка, как бы я не пыталась заменить маму, я не могу этого сделать. Бывает, ударится об что-то или заболело у него что-то, он же не кричит "ой, бабушка", он говорит "ой мамочки".

Напомним, в Киеве в субботу, 21 сентября, прошел митинг в честь украинских военнопленных, без вести пропавших и погибших. На акцию на Майдане Незалежности собралось большое количество людей.

А за неделю до митинга, 14 сентября, Украина совершила обмен военнопленными с Россией. Всего домой вернулись еще 103 украинца. Все освобоэженные в этот раз мужчины.