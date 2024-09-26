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Донька загинула, зять у полоні РФ, — зворушлива історія Марії із Чернігова

26 вересня 2024 06:17
Галина Остаповець - Журналіст
Зворушлива історія із Чернігова про втрати у війні - новини України
Марія Дерев’янко з онуком Дмитром. Фото: Галина Остаповець
Галина Остаповець - Журналіст

Марія Дерев’янко із Чернігова під час блокади міста ще на початку війни у березня втратила доньку, а через рік на війні у полон до ворога потрапив ще і її зять — Роман Терентьєв. Він боєць 32 ОМБр, яка виконує бойові завдання на передовій війні. Тепер жінка самотужки виховує 9-річного онука Дмитра та намагається повернути з полону його батька.

Новини.LIVE дізнавалися подробиці зворушливої історії. 

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Жінка розповіла, що у березні 2022 року, ще на початку війни, коли бойові дії велися безпосередньо на околицях міста, а місто знаходилося під щільним обстрілом російської авіації, під обстрілами загинула донька Марії. Її сину, Дмитрику, на той час було лише 7,5 років. 

"Не дійшла додому, не дочекались ми її. Ще коли виходила, сказала: "Мамо, я скоро повернуся, дивись за Дімою", а сину сказала: "Слухайся бабусю, я скоро повернуся, всім пока-пока". На другий день війни їй виповнилося 26 років, було замовлено кафе… Це просто жахіття", — розповідає жінка.

Перші два тижні війни родина провела у підвалі, води та світла не було, як і достатньо їжі. 

"15 березня донька вперше вийшла із підвалу, переночувала у мене і пішла до орендованої квартири навести порядок. А це околиці міста, там йшли бої. Назад вже не повернулася. Так ми залишилися з онуком удвох. Волонтери вивезли на Львівщину, але я мало що з того пам’ятаю, бо в Чернігові під обстрілами залишався ще син. Я не знала, чи побачу я його, чи поховали мою доньку. А дитина увесь час плакала і кликала маму. Це було суцільне жахіття", — зізналася жінка. 

Після деокупації північної частини України включно із Черніговим, Марія із онуком повернулися додому. А вже зі рік, у лютому 2023 року, тато хлопчика Роман Терентьєв вступив до лав ЗСУ. Служив у 32 у ОМБр.

Вже через півроку служби він зник безвісти. Марія займалася його пошуками особисто. Ходила у військомат, писала заяви в організацію Червоний Хрест, шукали в інтернеті на різних соціальних пабліках.

Спершу жінка знайшла відео із зятем, а вже перед Новим роком інформацію про те, що Роман Терентьєв у полоні, підтвердив і Червоний Хрест:

"Дуже сподіваємось на його повернення, бо мами дитині вже не повернеш, а так хоч би тато був. Бабуся є бабуся, але якби я не намагалася замінити маму, я не можу цього зробити. Буває, вдариться об щось чи заболіло його щось, він же не кричить "ой, бабушка", він каже "ой мамочки". Це інстинкт".

Нагадаємо, у Києві у суботу, 21 вересня, пройшов мітинг на знак вшанування українських військовополонених, безвісти зниклих та загиблих. На акцію на Майдані Незалежності зібралася велика кількість людей. 

А за тиждень до мітингу, 14 вересня, Україна здійснила обмін військовополоненими з Росією. Загалом додому повернулося ще 103 українці. Всі звільнені цього разу — чоловіки.
 

війна росіяни Чернігів полонені війна в Україні

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