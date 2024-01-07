Ребенок в квартире с собакой и котом. Фото: google.com

Наличие домашнего животного в квартире или доме — особенно собаки — будет положительно влиять на иммунитет ребенка. Между тем, стерильная чистота в доме, наоборот, будет способствовать ухудшению защитных функций организма.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE.

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Чрезмерная чистота в квартире приводит к ухудшению иммунитета у детей, а также к развитию различных аллергий.

"Когда мама чистюля, ребенок из болячек не вылезает. Потому что иммунная система ориентирована на то, чтобы бороться с миллиардами инфекций. А когда кругом чистота и стерильность, иммунная система недорабатывает", — сообщил Евгений Комаровский.

А вот наличие животных в доме, наоборот, способствует улучшению иммунитета у детей. Особенно собак, с которыми к тому же нужно гулять на свежем воздухе.

"Когда вы с собакой гуляете каждый день на свежем воздухе, а потом собака еще и грязь приносит в дом и вы эту грязь убираете, вы контактируете с бактериями. В этой ситуации риск инфекций и аллергических заболеваний будет меньше", — рассказал доктор.

Но важно отметить, что собаку нужно заводить до того, как появится ребенок.

Напомним также, что доктор Комаровский развеял миф о том, что прием витамина С способствует улучшению иммунитета у людей.