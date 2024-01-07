Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Домашние животные улучшают иммунитет у детей, — доктор Комаровский arrow

Домашние животные улучшают иммунитет у детей, — доктор Комаровский

7 января 2024 06:32
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Домашние животные улучшают иммунитет у детей, — доктор Комаровский
Ребенок в квартире с собакой и котом. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Наличие домашнего животного в квартире или доме — особенно собаки — будет положительно влиять на иммунитет ребенка. Между тем, стерильная чистота в доме, наоборот, будет способствовать ухудшению защитных функций организма.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Домашние животные помогают укрепить иммунитет

Чрезмерная чистота в квартире приводит к ухудшению иммунитета у детей, а также к развитию различных аллергий. 

"Когда мама чистюля, ребенок из болячек не вылезает. Потому что иммунная система ориентирована на то, чтобы бороться с миллиардами инфекций. А когда кругом чистота и стерильность, иммунная система недорабатывает", — сообщил Евгений Комаровский. 

А вот наличие животных в доме, наоборот, способствует улучшению иммунитета у детей. Особенно собак, с которыми к тому же нужно гулять на свежем воздухе. 

"Когда вы с собакой гуляете каждый день на свежем воздухе, а потом собака еще и грязь приносит в дом и вы эту грязь убираете, вы контактируете с бактериями. В этой ситуации риск инфекций и аллергических заболеваний будет меньше", — рассказал доктор.

Но важно отметить, что собаку нужно заводить до того, как появится ребенок.

Напомним также, что доктор Комаровский развеял миф о том, что прием витамина С способствует улучшению иммунитета у людей. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме