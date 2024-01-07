Домашні тварини покращують імунітет у дітей, — доктор Комаровський

Дитина в квартирі із собакою та котом. Фото: google.com

Наявність домашньої тварини в квартирі чи будинку — особливо собаки — позитивно впливатиме на імунітет дитини. Тим часом стерильна чистота в будинку, навпаки, сприятиме погіршенню захисних функцій організму.

Про це повідомив доктор Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Читайте також:

Домашні тварини допомагають зміцнити імунітет

Надмірна чистота в квартирі призводить до погіршення імунітету у дітей, а також розвитку різних алергій.

"Коли мама чистюля, дитина з болячок не вилазить. Тому що імунна система орієнтована на те, щоб боротися з мільярдами інфекцій. А коли навколо чистота та стерильність, імунна система недопрацьовує", — повідомив Євген Комаровський.

А ось наявність тварин у будинку, навпаки, сприяє покращенню імунітету у дітей. Особливо собаки, з якими, до того ж, потрібно гуляти на свіжому повітрі.

"Коли ви із собакою гуляєте щодня на свіжому повітрі, а потім собака ще й бруд приносить у будинок і ви цей бруд прибираєте, ви контактуєте з бактеріями. У цій ситуації ризик інфекцій та алергічних захворювань буде меншим", — розповів лікар.

Але важливо зазначити, що собаку треба заводити до того, як з'явиться дитина.

Нагадаємо також, що лікар Комаровський розвіяв міф про те, що приймання вітаміну С сприяє покращенню імунітету у людей.