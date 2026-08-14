Должность посла в США вакантна: политики отказывают Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Киев остался без ключевого дипломата в Вашингтоне в преддверии зимы. Администрация президента уже долгое время не может найти влиятельного переговорщика для работы с администрацией Трампа. Кадровый кризис разворачивается еще и на фоне общего падения рейтингов власти, масштабных уличных протестов с требованием отставки министра обороны Михаила Федорова и резкого сокращения поставок ракет ПВО.

Об этом говорится в статье Politico, передает Новини.LIVE.

Зеленский до сих пор не назначил посла Украины в США, и это стало проблемой

В Вашингтоне до сих пор нет украинского посла, и заполнить эту вакансию оказалось крайне сложной задачей для Владимира Зеленского. Предыдущую главу дипмиссии Ольгу Стефанишину официально уволили 3 августа из-за угрозы неизбежных обвинений в хищении средств и незаконном обогащении.

Глава государства рассчитывал оперативно заменить её премьер-министром Юлией Свириденко, которая как раз уходила в отставку. Ради этого в Киеве даже ускорили правительственные перестановки, однако Свириденко отказалась ехать в США. Президент публично признал провал этого плана в конце июля. На пресс-конференции он заявил: "Не секрет, что я рассчитывал на Юлию Свириденко и предлагал ей должность посла в Соединенных Штатах». По его словам, для этой миссии нужен "человек уровня вице-премьер-министра, министра или премьер-министра".

Украинские политики боятся идти на должность посла из-за непредсказуемости Трампа

Найти замену не удается прежде всего из-за нежелания украинских политиков работать с непредсказуемой администрацией Дональда Трампа. Сама Стефанишина ранее признавалась в интервью Даше Бернс из POLITICO, что работа на этой должности напоминала «дипломатический удар хлыстом».

Именно из-за этого потенциальные претенденты на должность посла опасаются подобного опыта. Оппозиционная депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе объясняет отказы тем, что политики смотрят на вакансию с недоверием, «опасаясь, что им не понравятся условия, необходимые для надлежащего выполнения работы». Климпуш-Цинцадзе уверена, что посол должен входить в узкий круг доверенных лиц президента, но там не хватает кадров нужного уровня.

"Конечно, так было бы, если бы президент не выслушал его и не пользовался его доверием", — отмечает она. В то же время анонимный бывший дипломат подчеркнул журналистам POLITICO, что желающие занять эту должность есть, однако критерии отбора слишком жесткие.

"Говорить так, будто никто не хочет этой работы, было бы чрезмерным упрощением. Конечно, есть люди, которые хотят эту работу, но нет никого, кто бы действительно соответствовал требованиям. Зеленскому трудно занять эту должность", — пояснил он.

В Украине разразился острый правительственный кризис

Между тем есть и другие решения президента, которые вызвали волну возмущения среди украинского народа. Июльское увольнение министра обороны Михаила Федорова вывело людей на уличные протесты, а несколько ключевых должностей до сих пор остаются вакантными.

"Никто не объяснил украинцам, почему именно пришлось сменить правительство. Не было никаких четко сформулированных публичных претензий к Свириденко. В своем прощальном обращении к парламенту Свириденко получила аплодисменты. Депутаты устроили ей овацию. Так почему же её уволили, если её выступление считалось таким успешным и получило такую высокую оценку?" — спрашивает депутат Николай Княжицкий.

Отсутствие влиятельного лоббиста в Вашингтоне уже напрямую вредит обороноспособности Украины. В частности, самой большой проблемой стали системы ПВО Patriot. Киев пытается получить лицензию на их производство, но Дональд Трамп отозвал свое июньское обещание уже в июле. В то же время Владимир Зеленский констатирует сокращение объемов поставок зенитных ракет на две трети по сравнению с 2025 годом.

Помимо оружия, вакантное кресло посла создает риски для возможных мирных переговоров, которые Белый дом попытается вывести из тупика. Чтобы отстаивать интересы Киева при принятии решений по логистике или обмену разведданными, нужна фигура с политическим весом и полномочиями выступать от имени президента.

Однако назначение может затянуться на неопределенный срок. Оппозиционер Ярослав Юрчишин прогнозирует длительную паузу в назначении человека на должность посла Украины в США.

"Вполне вероятно, что Зеленский не назначит никого до момента проведения промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Трудно будет судить, кто лучше всего впишется в политический ландшафт, пока эти выборы не состоятся", — убежден депутат.

Как ранее писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявлял, что Киев сформировал обновленные мирные предложения для переговоров при посредничестве США. При этом Украина категорически отвергает территориальные уступки и требует более конкретных гарантий безопасности.

Вместе с тем усиление дальнобойных ударов украинских сил вглубь российской территории укрепило позиции Киева перед диалогом с Вашингтоном. Аналитики считают, что тем самым ВСУ создали весомые аргументы для Дональда Трампа, чтобы он согласился оказать давление на Кремль.