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Главная Новости дня Долгожданная комфортная температура для прогулок: погода в Киеве завтра

Долгожданная комфортная температура для прогулок: погода в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 18:10
Долгожданная комфортная температура для прогулок: погода в Киеве завтра
Летом люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 9 августа, ожидается ясная и сухая погода без осадков. Ночью температура воздуха составит около +16 °C, а днём столбики термометров поднимутся до +24 °C.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

Какая будет погода в Киеве 9 августа

В течение дня в столице прогнозируется преимущественно солнечная погода с малооблачным небом. Осадков не ожидается.

Ветер будет северным, со скоростью 4–5 м/с. Влажность воздуха составит около 51%, а атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Довгоочікувана комфортна температура для прогулянок: погода в Києві завтра - фото 1
Температурная карта Украины. Фото: Meteoprog

Прохладнее всего будет ночью и утром — температура будет держаться на уровне около +16 °C. Днем воздух прогреется до +24 °C.

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В целом в столице установится сухая и спокойная погода, без значительных осадков. Прогноз также согласуется с актуальными метеоданными на 9 августа.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве на Теремках приостановили вырубку деревьев до 11 августа. Решение было принято после акции местных жителей, которые 8 августа вышли на протест против вырубки в сквере "Теремки" во время строительства резервной теплотрассы. Открытое обсуждение проекта запланировано на 11 августа в Голосеевской РГА.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 8 августа погиб один человек. Тело погибшего обнаружили во время ликвидации последствий удара, ещё четверо киевлян пострадали.

 

Киев лето погода в Киеве
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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