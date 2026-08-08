Довгоочікувана комфортна температура для прогулянок: погода в Києві завтра

У Києві в неділю, 9 серпня, очікується ясна та суха погода без опадів. Вночі температура повітря становитиме близько +16 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24 °C.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

Якою буде погода в Києві 9 серпня

Протягом дня у столиці прогнозують переважно сонячну погоду з малохмарним небом. Опадів не очікується.

Вітер буде північним, зі швидкістю 4–5 м/с. Вологість повітря становитиме близько 51%, а атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.

Температурна карта України. Фото: Meteoprog

Найпрохолодніше буде вночі та вранці — температура триматиметься на рівні близько +16 °C. Удень повітря прогріється до +24 °C.

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Загалом у столиці встановиться суха та спокійна погода, без істотних опадів. Прогноз також узгоджується з актуальними метеоданими на 9 серпня.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві на Теремках призупинили вирубку дерев до 11 серпня. Рішення ухвалили після акції місцевих жителів, які 8 серпня вийшли на протест проти вирубки у сквері "Теремки" під час будівництва резервної теплотраси. Відкрите обговорення проєкту запланували на 11 серпня у Голосіївській РДА.

Раніше Новини.LIVE писали, що унаслідок російської ракетної атаки на Київ у ніч проти 8 серпня загинула одна людина. Тіло загиблого виявили під час ліквідації наслідків удару, ще четверо киян постраждали.