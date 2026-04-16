Долги за коммуналку в Украине могли вырасти на 17%: Попенко

Платежки за коммунальные услуги.

В Киеве пока нет открытой актуальной статистики по долгам потребителей после выхода из отопительного сезона. По оценке председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, динамика в столице, вероятно, соответствует общему тренду по стране, где долги выросли примерно на 17%.

Об этом Олег Попенко сказал в эфире программы "Київський час".

Украинцы стали чаще задерживать оплату коммунальных услуг

После завершения отопительного сезона в Киеве отдельные данные по долгам за коммунальные услуги публично не показывают. Но, если ориентироваться на общеукраинскую тенденцию, за сезон задолженность могла вырасти примерно на 17%, считает Олег Попенко.

В то же время Попенко отметил, что и киевляне, и в целом украинцы после завершения холодного периода пытаются постепенно закрывать накопленные суммы. По его словам, летом люди обычно максимально погашают долги, которые образовались за отопительный сезон, несмотря на сложную финансовую ситуацию.

"Мы можем учесть, что в среднем где-то по Киеву на 17% долги выросли. Потом, конечно, и киевляне, и украинцы, они погашают все долги. Борются буквально с бедностью и с нищетой. Но летом стараются максимально погасить за отопительный сезон. Цифра долгов по Киеву не публикуют", — заявил Олег Попенко.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что летом в Украине могут поднять цены на электроэнергию. Тариф может вырасти примерно на 25%, но пока это только на этапе обсуждения, конкретного решения еще нет.

В то же время эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что подорожания не будет. Причиной этого он считает то, что в Украине пока не работает энергетический рынок.