Борги за комуналку в Україні могли зрости на 17%: Попенко

Платіжки за комунальні послуги.

У Києві наразі немає відкритої актуальної статистики щодо боргів споживачів після виходу з опалювального сезону. За оцінкою голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, динаміка в столиці, ймовірно, відповідає загальному тренду по країні, де борги зросли приблизно на 17%.

Про це Олег Попенко сказав в ефірі програми "Київський час".

Українці стали частіше затримувати оплату комунальних послуг

Після завершення опалювального сезону в Києві окремі дані щодо боргів за комунальні послуги публічно не показують. Але, якщо орієнтуватися на загальноукраїнську тенденцію, за сезон заборгованість могла зрости приблизно на 17%, вважає Олег Попенко.

Водночас Попенко наголосив, що і кияни, і загалом українці після завершення холодного періоду намагаються поступово закривати накопичені суми. За його словами, влітку люди зазвичай максимально погашають борги, які утворилися за опалювальний сезон, попри складну фінансову ситуацію.

"Ми можемо врахувати, що в середньому десь по Києву на 17% борги зросли. Потім, звісно, і кияни, і українці, вони погашають усі борги. Борються буквально з бідністю і з злиднями. Але влітку стараються максимально погасити за опалювальний сезон. Цифра боргів по Києву не публікують", — заявив Олег Попенко.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що влітку в Україні можуть підняти ціни на електроенергію. Тариф може зрости приблизно на 25%, але наразі це лише на етапі обговорення, конкретного рішення ще немає.

Водночас експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що здорожчання не буде. Причиною цього він вважає те, що в Україні наразі не працює енергетичний ринок.