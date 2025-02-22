"Доктор Пи" Слюсарчук вернулся — кто это и чем возмутил сеть

Андрей Слюсарчук. Фото: Facebook/Андрей Слюсарчук

В соцсетях бешеной популярности набирает сообщение Андрея Слюсарчука, в котором он обращается к Дональду Трампу. Сам же Слюсарчук в 2011 году был арестован за мошенничество и подделку документов.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 22 февраля.

Читайте также:

Что известно об Андрее Слюсарчуке

В информационном пространстве Украины снова появился Андрей Слюсарчук. Он больше известен как "Доктор Пи". Ранее Слюсарчук выдавал себя за знаменитого нейрохирурга и ученого. На днях мужчина опубликовал пост о Дональде Трампе, который массово начали распространять пользователи Facebook.

Сообщение Андрея Слюсарчука. Фото: скриншот

В комментариях под постом одни хвалили Слюсарчука за "правильные" слова. Другие же начали возмущаться по поводу распространений сообщения, вспомнив, чем "Доктор Пи" занимался раньше. Правда, после волны хейта Слюсарчук закрыл комментарии под этим сообщением.

Что известно о Слюсарчуке

Популярным Слюсарчук стал еще в 2000-х. Он участвовал в многочисленных телепрограммах и демонстрировал свои якобы феноменальные и уникальные способности. В конце концов стало известно, что "Доктор Пи" не имеет медицинского образования, а документы о его научной степени были подделаны.

Во время президентства Виктора Ющенко Слюсарчуку обещали создать Институт мозга. При Януковиче псевдоученый вообще получил Государственную премию Украины в области образования.

Слюсарчука арестовали за мошенничество и подделку документов в 2011 году. Дело по этому поводу рассмотрел суд, который признал мужчину виновным. Ему присудили восемь лет заключения. Наказание он отбывал в исправительной колонии, а в 2016 году вышел на свободу по "закону Савченко".

Напомним, что в ноябре прошлого года суд оправдал Андрея Слюсарчука. Ранее его обвиняли в отсутствии медицинского образования, что якобы привело к смерти двух пациентов.

В Киеве сейчас набирает обороты опасная афера. Попав на крючок мошенников, люди могут потерять тысячи долларов.