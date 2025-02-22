"Доктор Пі" Слюсарчук повернувся — хто це та чим обурив мережу

Андрій Слюсарчук. Фото: Facebook/Андрій Слюсарчук

У соцмережах шаленої популярності набирає допис Андрія Слюсарчука, в якому він звертається до Дональда Трампа. Сам же Слюсарчук у 2011 році був заарештований за шахрайство та підробку документів.

Про це повідомляють Новини.LIVE в суботу, 22 лютого.

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Що відомо про Андрія Слюсарчука

В інформаційному просторі України знову з'явився Андрій Слюсарчук. Він більше відомий як "Доктор Пі". Раніше Слюсарчук видавав себе за знаменитого нейрохірурга та науковця. Днями чоловік опублікував пост про Дональда Трампа, який масово почали поширювати користувачі Facebook.

Допис Андрія Слюсарчука. Фото: скриншот

В коментарях під постом одні хвалили Слюсарчука за "правильні" слова. Інші ж почали обурюватися з приводу поширень повідомлення, пригадавши, чим "Доктор Пі" займався раніше. Щоправда, після хвилі хейту Слюсарчук закрив коментарі під цим дописом.

Що відомо про Слюсарчука

Популярним Слюсарчук став ще у 2000-х. Він брав участь у численних телепрограмах та демонтував свої нібито феноменальні та унікальні здібності. Зрештою стало відомо, що "Доктор Пі" не має медичної освіти, а документи про його наукові ступені були підроблені.

Під час президентства Віктора Ющенка Слюсарчуку обіцяли створити Інститут мозку. За Януковича псевдонауковець взагалі отримав Державну премію України в галузі освіти.

Слюсарчука заарештували за шахрайство та підробку документів у 2011 році. Справу щодо цього розглянув суд, який визнав чоловіка винним. Йому присудили вісім років ув'язнення. Покарання він відбував у виправній колонії, а у 2016 році вийшов на свободу за "законом Савченко".

Нагадаємо, що у листопаді минулого року суд виправдав Андрія Слюсарчука. Раніше його звинувачували у відсутності медичної освіти, що нібито призвело до смерті двох пацієнтів.

У Києві зараз набирає обертів небезпечна афера. Потрапивши на гачок шахраїв, люди можуть втратити тисячі доларів.