Хмельницкая АЭС — США заинтересованы в достройке двух энергоблоков

Хмельницкая АЭС. Фото: Википедия

США заинтересованы в передаче Украине болгарских ядерных реакторов для достройки энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС). Это значительно усилит энергосистему Украины и не только.

Об этом говорится в статье Atlantic Council.

Читайте также:

Какой результат даст работа АЭС

Партнерство Westinghouse из Украиной и Болгарией является ключевым фактором этого процесса. Это также объясняет интерес США к передаче избыточного ядерного оборудования Киеву.

"Факт того, что Westinghouse принимает участие в производстве топлива и строительстве реакторов как в Украине, так и в Болгарии, является важной точкой соприкосновения для обеих стран и объясняет заинтересованность США в успешной передаче избыточного ядерного оборудования Болгарии Украине", — говорится в материале.

В статье отмечено, что реакторы помогут обеспечить Украину энергией, ослабив позиции России, на Балканах в том числе. Это также усилит энергетическую независимость Европы.

"Усиление ядерного потенциала Украины улучшит экономические перспективы страны и подготовит ее к тому, чтобы впоследствии заменить Россию как ключевого поставщика энергии для Европы в послевоенный период. Это делает приобретение Украиной болгарского ядерного оборудования важной возможностью для Запада, которую нельзя потерять", — пишет Atlantic. Council.

Проект могут профинансировать европейские фонды восстановления, а США смогут выделить дополнительную помощь для его реализации.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко на заседании комитета Верховной Рады заявил, что Хмельницкую атомную электростанцию хотят достроить, в частности, за кредитные средства. Также уже есть страна, готовая передать оборудование. О том, что Украина планирует достроить АЭС, стало известно в январе.