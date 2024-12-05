В Сумах судили добровольца, который среди улицы застелил мужчину

Военный с оружием в руках. Фото: Facebook/16 ОМПБ ВСУ

В Сумах судили добровольца, застрелившего мужчину посреди улицы. Это произошло еще в начале полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года мужчина добровольно вступил в ряды одного из добровольческих формирований города Сумы. Он получил оружие и патроны. 25 февраля мужчина трижды выстрелил из автомата в потерпевшего, который скончался на месте.

В ходе заседания суда обвиняемый пояснил, что в тот вечер возвращался домой в военной форме и с оружием. Проходя мимо двора, он услышал голоса компании людей, но не обратил на это внимание. Правда, мужчины начали кричать высказывания угрожающего характера на русском языке. Как отметил обвиняемый, после этого он заметил приближающийся силуэт, поэтому привел оружие в боевую готовность и приказал мужчине остановиться. Кроме того, как утверждает подозреваемый, он предупредил мужчину о применении оружия, но тот не обращал внимания и продолжал двигаться в его сторону. Именно поэтому обвиняемый произвел выстрелы в сторону мужчины, пытаясь попасть в ноги.

Подозреваемый убежден, что действовал правомерно, в условиях защиты, восприняв незнакомца как нападающего. Сам он в то время был трезв, алкоголь употребил уже после этого со своим знакомым. В то же время, пострадавший на момент стрельбы был пьян. Это подтвердила медэкспертиза.

Решение суда

Как отмечают в решении суда, на 25 февраля отдельные военные подразделения РФ уже были замечены в городе Сумы. То есть город находился в условиях опасности. Опрошенные свидетели не смогли объяснить, зачем несколько пьяных мужчин решили преследовать вооруженное лицо в военной форме.

В решении суда говорится, что собранные доказательства не опровергают показаний обвиняемого и не доказывают в его действиях состав преступления. Суд решил признать невиновным мужчину и оправдал его. Добровольца содержали в СИЗО 2,5 года. Его уволили из-под стражи в зале суда.

Напомним, военнослужащий из Одесщины выпивал с друзьями дома у одного из них. Ему не понравилось, как поступил другой гость, и он забил товарища до смерти.

Посиделки двух друзей по алкоголю закончились убийством одного из них. Нападающий признался в содеянном сожительнице, а та пыталась "замести следы".