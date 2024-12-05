У Сумах судили добровольця, який серед вулиці застелив чоловіка

Військовий зі зброєю в руках. Фото: Facebook/16 ОМПБ ЗСУ

У Сумах судили добровольця, який застрелив чоловіка посеред вулиці. Це сталося ще на початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року чоловік добровільно вступив до лав одного з добровольчих формувань міста Суми. Він отримав зброю та набої. 25 лютого чоловік тричі вистрелив з автомата в потерпілого, який від влучання однієї з куль помер на місці.

Під час засідання суду обвинувачений пояснив, що в той вечір повертався додому у військовій формі та зі зброєю. Проходячи повз подвір'я, він почув голоси компанії людей, але не звернув на це увагу. Щоправда, чоловіки почали кричати вислови загрозливого характеру російською мовою. Як зазначив обвинувачений, після цього він помітив силует, який наближався, тому привів зброю в бойову готовність і наказав чоловікові зупинитись. Крім того, як стверджує підозрюваний, він попередив чоловіка про застосування зброї, але той не зважав та продовжував рухатися в його бік. Саме тому обвинувачений здійснив постріли в бік чоловіка, намагаючись поцілити в ноги.

Підозрюваний переконаний, що діяв правомірно, в умовах захисту, сприйнявши незнайомця як нападника. Сам він у той час був тверезий, алкоголь вжив вже після цього зі своїм знайомим. Водночас потерпілий на момент стрілянини був п'яний. Це підтвердила медекспертиза.

Рішення суду

Як зазначають у рішенні суду, станом на 25 лютого окремі військові підрозділи РФ вже були помічені в місті Суми. Тобто місто перебувало в умовах небезпеки. Опитані свідки не змогли пояснити, навіщо кілька п'яних чоловіків вирішили переслідувати озброєну особу в військовій формі.

У рішенні суду йдеться про те, що зібрані докази не спростовують показань обвинуваченого та не доводять в його діях складу злочину. Тож суд вирішив визнати невинуватим чоловіка та виправдав його. Добровольця утримували в СІЗО 2,5 роки. Його звільнили з-під варти в залі суду.

Нагадаємо, військовослужбовець з Одещини випивав з друзями вдома в одного з них. Йому не сподобалося, як повівся інший гість, і він забив товариша до смерті.

Посиденьки двох друзів за алкоголем закінчилися вбивством одного з них. Нападник зізнався у вчиненому своїй співмешканці, а та намагалася "замести сліди".