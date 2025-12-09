В Ахтырке продолжается восстановление после удара БпЛА — как помогает Добробат

Последствия атаки РФ по многоэтажке. Фото: Добробат

В Ахтырке в Сумской области продолжаются аварийные и восстановительные работы после ночной атаки российских дронов, к работам присоединились волонтеры. Вражеские беспилотники атаковали в городе жилой многоэтажный дом.

Дроны ударили по многоэтажке в Ахтырке

Прошлой ночью четыре вражеских беспилотника попали в многоэтажный жилой дом. Жертв от атаки нет, однако само здание получило серьезные повреждения: повреждены квартиры, выбиты стекла и деформированы конструкции.

Люди эвакуировались из многоэтажки. Фото: Добробат

Спасатели. Фото: Добробат

К работе на месте сразу после рассвета присоединились волонтеры Добробата. Команда сейчас разбирает поврежденные конструкции, помогает людям оправиться после ночной атаки и оперативно закрывает выбитые оконные блоки.

Координатор Добробата на Сумщине Алексей Клюев подтвердил, что бригада работает непрерывно: по его словам, волонтеры уже находятся на объекте и продолжают ликвидировать последствия удара.

Волонтеры закладывают окна ОСБ-плитами. Фото: Добробат

"Повреждения серьезные, но наша команда движется максимально оперативно. Люди должны знать, что они не остались один на один с бедой. Каждый час имеет значение. Мы работаем уже второй день подряд, чтобы стабилизировать дом и как можно быстрее закрыть выбитые окна, обеспечив тепло и базовую безопасность", — сообщил Клюев.

По словам Добробата, бригада будет оставаться в Ахтырке до тех пор, пока дом не будет укреплен и защищен от дальнейших рисков.

Напомним, российские войска направили ударные дроны на многоэтажку в Ахтырке в ночь на 8 декабря. В результате атаки сгорели квартиры со второго по пятый этаж.