Головна Новини дня Добробат допомагає мешканцям Охтирки після удару дронами

Добробат допомагає мешканцям Охтирки після удару дронами

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 09:12
В Охтирці триває відновлення після удару БпЛА — як допомагає Добробат
Наслідки атаки РФ по багатоповерхівці. Фото: Добробат

В Охтирці у Сумській області тривають аварійні та відновлювальні роботи після нічної атаки російських дронів, до робіт долучилися волонтери. Ворожі безпілотники атакували у місті житловий багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Дрони вдарили по багатоповерхівці в Охтирці

Минулої ночі чотири ворожі безпілотники влучили у багатоповерховий житловий будинок. Жертв від атаки немає, однак саме будівля зазнала серйозних ушкоджень: пошкоджені квартири, вибите скло та деформовані конструкції.

Охтирка удар дрону по будинку
Люди евакуювалися з багатоповерхівки. Фото: Добробат
Охтирка
Рятувальники. Фото: Добробат

До роботи на місці одразу після світанку долучилися волонтери Добробату. Команда наразі розбирає пошкоджені конструкції, допомагає людям оговтатися після нічної атаки та оперативно закриває вибиті віконні блоки.

Координатор Добробату на Сумщині Олексій Клюєв підтвердив, що бригада працює безперервно: за його словами, волонтери вже перебувають на об’єкті й продовжують ліквідовувати наслідки удару.

Допомога Добробат
Волонтери закладають вікна ОСБ-плитами. Фото: Добробат

"Пошкодження серйозні, але наша команда рухається максимально оперативно. Люди мають знати, що вони не залишилися сам на сам із бідою. Кожна година має значення. Ми працюємо вже другий день поспіль, щоб стабілізувати будинок і якнайшвидше закрити вибиті вікна, забезпечивши тепло й базову безпеку", — повідомив Клюєв.

За словами Добробату, бригада залишатиметься в Охтирці доти, доки будинок не буде зміцнений і захищений від подальших ризиків.

Нагадаємо, російські війська скерували ударні дрони на багатоповерхівку в Охтирці у ніч проти 8 грудня. Внаслідок атаки згоріли квартири з другого по п'ятий поверх.

Сумська область дрони волонтери атака безпілотник багатоповерхівка
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
