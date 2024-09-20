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Договорился — Илона Маска проверяет секретная службу США за шутку о покушении на Байдена и Харрис

20 сентября 2024 13:14
Анастасия Постоенко - Редактор
Илона Маска проверяет секретная службу США из-за шуток о Байдене и Гаррисе
Илон Моск. Фото: REUTERS/Mike Segar
Анастасия Постоенко - Редактор

Илон Маск оказался под бдительным "прицелом" секретной службы США. Американский бизнесмен неудачно пошутил о покушении на действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Об этом сообщило агентство Bloomberg в четверг, 19 сентября.

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Маск пошутил о покушении на Байдена и Харрис

Секретная служба США проводит расследование по сообщению Илона Маска, который в воскресенье пошутил в социальной сети X о покушении на Байдена и Гаррис.

Сообщение Илон Маск написал в воскресенье, 15 сентября, когда на жизнь Дональда Трампа пытались посягнуть во второй раз. В частности, один из пользователей с никнеймом DogeDesigner написал в соцсети вопрос: "Почему они хотят убить Дональда Трампа?" , на что Илон Маск отреагировал комментарием:

Илон Маск
Сообщение Илона Маска. Фото: скриншот

"И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу????", — написал он.

Впоследствии Илон Маск удалил свой пост, который вызвал волну возмущения среди пользователей и объяснил, что это была просто шутка. Но пост успели увидеть десятки миллионов пользователей, в том числе представители секретной службы США.

В настоящее время они проводят расследование, чтобы установить действительно ли Илон Маск несет угрозу Джо Байдену или Камале Харрис, поскольку угроза президенту или вице-президенту США является уголовным преступлением. За его совершение могут быть наказаны крупным штрафом или заключением на срок до пяти лет.

В понедельник, 16 сентября, Илон Маск попытался объяснить свой скандальный твит. Он написал:

Илон маск скандал
Объяснение Илона Маска. Фото: скриншот

"Ну, один урок, который я извлек, заключается в том, что только потому, что я говорю что-то группе, и для них это смешно, не значит, что это будет так же забавно, как пост на X", — говорится в его публикации на X

А потом добавил еще одну публикацию.

Маск покушение на Байдена
Илон Маск объясняет свое скандальное сообщение. Фото: скриншот

"Оказывается, что шутки становятся НАМНОГО менее смешными, если люди не знают контекста, а их подают открытым текстом", — резюмировал Илон Маск.

Маск и его адвокат Алекс Спиро не ответили на запросы журналистов агентства о том, связывалась ли с ним секретная служба по поводу его поста.

Кого еще проверяла секретная служба США за неудачные шутки

К слову, секретная служба США не в первый раз реагирует на сомнительные сообщения или даже тексты песен медийных персон. Например, в 2023 году бывшая звезда сериала "Герцоги Хаззарда" Джон Шнайдер однажды призвал повесить Байдена и его сына Хантера в своем сообщении на Х. Тогда расследователи решили, что это скрытая угроза и не стали наказывать актера.

А вот рэпер Маршалл Мазерс, более известный под псевдонимом EMINEM неоднократно интересовавший агентов секретной службы, был вызван на допрос в 2018 году из-за сомнительных текстов его песен.

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