Ілона Маска перевіряє секретна служба США через жарти про Байдена та Гарріс

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Mike Segar

Ілон Маск опинився під пильним "прицілом" секретної служби США. Американський бізнесмен невдало пожартував про замах на чинного президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс.

Про це повідомило агентство Bloomberg у четвер 19 вересня.

Читайте також:

Маск пожартував про замах на Байдена та Гарріс

Секретна служба США проводить розслідування щодо допису Ілона Маска, який у неділю пожартував у соціальній мережі X про замах на Байдена та Гарріс.

Допис Ілон Маск написав у неділю, 15 вересня, коли на життя Дональда Трампа намагалися зазіхнути вдруге. Зокрема, один з користувачів з нікнеймом DogeDesigner написав у соцмережі запитання: "Чому вони хочуть вбити Дональда Трампа", на що Ілон Маск відреагував коментарем:

Допис Ілона Маска. Фото: скриншот

"І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу?????", — написав він.

Згодом Ілон Маск видалив свій пост, який викликав хвилю обурення серед користувачів та пояснив, що це був просто жарт. Але пост встигли побачити десятки мільйонів користувачів, у тому числі й представники секретної служби США.

Наразі вони проводять розслідування, щоб встановити чи дійсно Ілон Маск несе загрозу для Джо Байдена чи Камали Гарріс, оскільки погроза президенту чи віце-президенту США є кримінальним злочином. За його вчинення можуть покарати великим штрафом або ув'язненням терміном до п'яти років.

У понеділок, 16 вересня, Ілон Маск спробував пояснити свій скандальний твіт. Він написав:

Пояснення Ілона Маска. Фото: скриншот

"Ну, один урок, який я засвоїв, полягає в тому, що тільки тому, що я кажу щось групі, і для них це смішно, не означає, що це буде так само кумедно, як пост на X", — йдеться у його публікації на X.

А згодом додав ще одну публікацію.

Ілон Маск пояснює свій скандальний допис. Фото: скриншот

"Виявляється, що жарти стають НАБАГАТО менш смішними, якщо люди не знають контексту, а їх подають відкритим текстом", — резюмував Ілон Маск.

Маск і його адвокат Алекс Спіро не відповіли на запити журналістів агенствта про те, чи зв'язувалася з ним секретна служба з приводу його посту.

Кого ще перевіряла секретна служба США за невдалі жарти

До слова, секретна служба США не вперше реагує на сумнівні дописи чи навіть тексти пісень медійних персон. Наприклад, у 2023 році колишня зірка серіалу "Герцоги Хаззарду" Джон Шнайдер одного разу закликав повісити Байдена та його сина Хантера у своєму дописі на Х. Тоді розслідувачі вирішили, що це прихована загроза та не стали карати актора.

А от репер Маршалл Мазерс, більш відомий під псевдонімом EMINEM неодноразово цікавив агентів секретної служби, його викликали на допит у 2018 році через сумнівні тексти його пісень.