Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Добалакався — Ілона Маска перевіряє секретна служба США за жарт про замах на Байдена та Гарріс arrow

Добалакався — Ілона Маска перевіряє секретна служба США за жарт про замах на Байдена та Гарріс

20 вересня 2024 13:14
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ілона Маска перевіряє секретна служба США через жарти про Байдена та Гарріс
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Mike Segar
Анастасія Постоєнко - Редактор

Ілон Маск опинився під пильним "прицілом" секретної служби США. Американський бізнесмен невдало пожартував про замах на чинного президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс.

Про це повідомило агентство Bloomberg у четвер 19 вересня.

Читайте також:

Маск пожартував про замах на Байдена та Гарріс

Секретна служба США проводить розслідування щодо допису Ілона Маска, який у неділю пожартував у соціальній мережі X про замах на Байдена та Гарріс.

Допис Ілон Маск написав у неділю, 15 вересня, коли на життя Дональда Трампа намагалися зазіхнути вдруге. Зокрема, один з користувачів з нікнеймом DogeDesigner написав у соцмережі запитання: "Чому вони хочуть вбити Дональда Трампа", на що Ілон Маск відреагував коментарем:

Ілон Маск
Допис Ілона Маска. Фото: скриншот

"І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу?????", — написав він.

Згодом Ілон Маск видалив свій пост, який викликав хвилю обурення серед користувачів та пояснив, що це був просто жарт. Але пост встигли побачити десятки мільйонів користувачів, у тому числі й представники секретної служби США.

Наразі вони проводять розслідування, щоб встановити чи дійсно Ілон Маск несе загрозу для Джо Байдена чи Камали Гарріс, оскільки погроза президенту чи віце-президенту США є кримінальним злочином. За його вчинення можуть покарати великим штрафом або ув'язненням терміном до п'яти років.

У понеділок, 16 вересня, Ілон Маск спробував пояснити свій скандальний твіт. Він написав:

Ілон маск скандал
Пояснення Ілона Маска. Фото: скриншот

"Ну, один урок, який я засвоїв, полягає в тому, що тільки тому, що я кажу щось групі, і для них це смішно, не означає, що це буде так само кумедно, як пост на X", — йдеться у його публікації на X.

А згодом додав ще одну публікацію.

Маск замах на Байдена
Ілон Маск пояснює свій скандальний допис. Фото: скриншот

"Виявляється, що жарти стають НАБАГАТО менш смішними, якщо люди не знають контексту, а їх подають відкритим текстом", — резюмував Ілон Маск. 

Маск і його адвокат Алекс Спіро не відповіли на запити журналістів агенствта про те, чи зв'язувалася з ним секретна служба з приводу його посту.

Кого ще перевіряла секретна служба США за невдалі жарти

До слова, секретна служба США не вперше реагує на сумнівні дописи чи навіть тексти пісень медійних персон. Наприклад, у 2023 році колишня зірка серіалу "Герцоги Хаззарду" Джон Шнайдер одного разу закликав повісити Байдена та його сина Хантера у своєму дописі на Х. Тоді розслідувачі вирішили, що це прихована загроза та не стали карати актора.

А от репер Маршалл Мазерс, більш відомий під псевдонімом EMINEM неодноразово цікавив агентів секретної служби, його викликали на допит у 2018 році через сумнівні тексти його пісень. 

Також важливі новини дня по темі:

скандал Ілон Маск ФБР Дональд Трамп Камала Гарріс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Оновлено

14:12 Ракетна небезпека — в Одесі лунають вибухи

14:11 Насібов пояснив, що відчуває до росіян на борцівському килимі

14:04 Переведення годинників на зиму — коли будуть змінювати час в Україні

14:03 Україна отримає додаткові 4.5 ГВт від ЄС — про що домовився Зеленський з Урсулою фон дер Ляєн

13:59 Умєров звільнив двох заступників Буданова — що відомо

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13:53 Російський "Шахед" пролетів біля Хмельницької АЕС — це другий випадок за останній час

13:41 Допомога від Caritas Ukraine — де українцям обіцяють безкоштовний ремонт житла

13:32 Росіяни атакували Херсон — в МВА повідомили про загиблого

13:31 Ярмоленко готується стати тренером — гравець Динамо отримав диплом

13:27 Юрист назвав випадки, коли можна оскаржити штраф від ТЦК

Оновлено

14:12 Ракетна небезпека — в Одесі лунають вибухи

14:11 Насібов пояснив, що відчуває до росіян на борцівському килимі

14:04 Переведення годинників на зиму — коли будуть змінювати час в Україні

14:03 Україна отримає додаткові 4.5 ГВт від ЄС — про що домовився Зеленський з Урсулою фон дер Ляєн

13:59 Умєров звільнив двох заступників Буданова — що відомо

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13:53 Російський "Шахед" пролетів біля Хмельницької АЕС — це другий випадок за останній час

13:41 Допомога від Caritas Ukraine — де українцям обіцяють безкоштовний ремонт житла

13:32 Росіяни атакували Херсон — в МВА повідомили про загиблого

13:31 Ярмоленко готується стати тренером — гравець Динамо отримав диплом

13:27 Юрист назвав випадки, коли можна оскаржити штраф від ТЦК

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації