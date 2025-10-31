Сын командира отряда беспилотных систем Михаил Соболев мобилизовался в ВСУ

Сын командира отряда беспилотных систем Михаил Соболев. Фото: facebook.com/mash.klyr

Командир отряда беспилотных систем Егор Соболев заявил, что его сын в 18 лет мобилизовался в ряды ВСУ. С мая 2025 года он провел уже сотню миссий на разведчиках самолетного типа.

Об этом Соболев написал на своей Facebook-странице.

Реклама

Читайте также:

Что известно о мобилизации сына командира отряда БС в ряды ВСУ

"Сын заключил контракт с ВСУ. Ему 18", — сказано в заметке.

Прежде чем Михаил присоединился в ряды ВСУ, он прошел определенный путь в своей жизни, о котором рассказал отец. В частности, когда Россия начала полномасштабное вторжение, сыну было 14 лет, и он жил тогда футболом и историей.

"В 15 сын оставил свою футбольную команду, где тренер еще в первые годы наградил его прозвищем Профессор за умение вести игру в центре поля. Михины тренировки переместились в леса — на военные тренировки для молодежи", — пишет отец.

Уже в 16 парень отложил планы об историческом факультете и сосредоточился на математике и физике. Тогда, рассказывает Евгений Соболев, он возглавлял роту БпЛА и делился с сыном анализом войны дронов, которую они изобретали.

Через год, в 17 лет, Михаил подарил подразделению отца первый собственноручно собранный и испытанный дрон, "устроился на их производство и поступил в Моглилянку" на специальность "Робототехника".

"В свой 18 день рождения он попросил меня мобилизовать его в наше подразделение. Я ответил тогда, что роль пилотов будет уменьшаться, а конструкторов — будет расти. И предложил продолжать учиться, разрабатывать дроны, а при необходимости — испытывать их с нами в Запорожье. Он начал ездить помогать нашей прифронтовой мастерской и... исчез. Еще и оставил свою работу в Mil-tech компании, где его сфокусировали на R&D и все время хвалили", — информирует военный.

Евгений Соболев добавил, что пять месяцев пытался узнать, что происходит в жизни сына, получая односложные ответы что все хорошо. И недавно он признался, что произошло.

"Месяц назад Миха признался, что с мая летает с одним добровольческим подразделением и сделал уже сотню миссий на разведчиках самолетного типа на Запорожском, Сумском и Донецком направлениях. И что в октябре он заключит официальный контракт. Я посоветовал ему идти в Силы беспилотных систем ВС Украины. Он так и хотел, присоединился к одному из славных полков СБС", — сообщает командир.

Сын командира отряда беспилотных систем Михаил Соболев. Фото: Facebook Егора Соболева

Резюмируя Соболев добавил, что гордится своим сыном, молится, и желает ему удачи.

Напомним, в сентябре Новини.LIVE сообщало, что в ряды ВСУ принял решение мобилизоваться сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец.

Также мы писали, что в сентябре впервые с 92 ОШБр подписали контракт девушки. Речь идет о контракте по программе "18-24".