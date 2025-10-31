Відео
Україна
Новини
До ЗСУ мобілізувався син командира загону безпілотних систем

До ЗСУ мобілізувався син командира загону безпілотних систем

Дата публікації: 31 жовтня 2025 05:33
Оновлено: 05:36
Син командира загону безпілотних систем Михайло Соболєв мобілізувався до ЗСУ
Син командира загону безпілотних систем Михайло Соболєв. Фото: facebook.com/mash.klyr

Командир загону безпілотних систем Єгор Соболєв заявив, що його син у 18 років мобілізувався до лав ЗСУ. З травня 2025 року він провів вже сотню місій на розвідниках літакового типу.

Про це Соболєв написав на своїй Facebook-сторінці.

Що відомо про мобілізацію сина командира загону БС до лав ЗСУ

"Син уклав контракт з ЗСУ. Йому 18", — сказано у дописі.

Перш ніж Михайло приєднався до лав ЗСУ, він пройшов певний шлях у своєму житті, про який розповів батько. Зокрема, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, сину було 14 років, і він жив тоді футболом та історією.

"У 15 син залишив свою футбольну команду, де тренер ще у перші роки нагородив його прізвиськом Професор за вміння вести гру у центрі поля. Міхіни тренування перемістилися у ліси — на військові вишколи для молоді", — пише батько.

Вже у 16 хлопець відклав плани про історичний факультет і зосередився на математиці та фізиці. Тоді, розповідає Євген Соболєв, він очолював роту БпЛА та ділився із сином аналізом війни дронів, яку вони винаходили.

Через рік, у 17 років, Михайло подарував підрозділу батька перший власноруч зібраний і випробуваний дрон, "влаштувався на їхнє виробництво та вступив до Моглилянки" на спеціальність "Робототехніка".

"У свій 18 день народження він попросив мене мобілізувати його до нашого підрозділу. Я відповів тоді, що роль пілотів зменшуватиметься, а конструкторів — буде зростати. Та запропонував продовжувати вчитися, розробляти дрони, а за потреби — випробовувати їх з нами на Запоріжжі. Він почав їздити допомагати нашій прифронтовій майстерні і... зник. Ще й залишив свою роботу у Mil-tech компанії, де його сфокусували на R&D та весь час хвалили", — інформує військовий.

Євген Соболєв додав, що п'ять місяців намагався дізнатися, що відбувається в житі сина, отримуючи односкладні відповіді що все добре. І нещодавно він зізнався, що відбулося.

"Місяць тому Міха зізнався, що з травня літає з одним добровольчим підрозділом і зробив вже сотню місій на розвідниках літакового типу на Запорізькому, Сумському та Донецькому напрямках. І що у жовтні він укладе офіційний контракт. Я порадив йому йти до Сили безпілотних систем ЗС України. Він так і хотів, приєднався до одного зі славетних полків СБС", — повідомляє командир.

До ЗСУ мобілізувався син командира загону безпілотних систем - фото 1
Син командира загону безпілотних систем Михайло Соболєв. Фото: Facebook Єгора Соболєва

Резюмуючи Соболєв додав, що пишається своїм сином, молиться, і бажає йому удачі.

Нагадаємо, у вересні Новини.LIVE повідомляло, що до лав ЗСУ прийняв рішення мобілізуватися співголова фракції "УДАР" у Київраді Дмитро Білоцерківець.

Також ми писали, що у вересні вперше з 92 ОШБр підписали контракт дівчата. Йдеться про контракт за програмою "18-24".

ЗСУ армія мобілізація дрони війна в Україні Сили безпілотних систем ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
