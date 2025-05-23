Обмен пленными 23 мая — военный встретился с женой

До последнего не верил — освобожденный из плена встретил жену
В рамках обмена пленными, который состоялся 23 мая, в Украину вернулся военнослужащий Александр. Его жена заранее знала о возможном прибытии мужа, хотя официальной информации не поступало.
Кадры встречи показала корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
Как женщина встретила своего мужа из плена
По словам Александра, сообщение об обмене он получил только в последний момент. В то же время, как отметил военный, среди украинских пленных было ощущение, что готовится обмен — это подтверждали отдельные признаки и изменения в поведении охраны.
Встреча с близкими после плена стала эмоциональным моментом для обеих сторон.
Жена военного призналась: несмотря на отсутствие подтверждений, она чувствовала — именно в этот день муж вернется домой.
"Я знала, что он приедет!" — сказала она.
Напомним, 23 мая начался первый этап большого обмена военнопленными между Украиной и Россией по схеме "1000 на 1000".
В течение ближайших двух суток запланировано проведение следующих этапов обмена.
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