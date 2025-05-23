Обмен пленными 23 мая — военный встретился с женой

Военный Александр с женой. Фото: Новини.LIVE

В рамках обмена пленными, который состоялся 23 мая, в Украину вернулся военнослужащий Александр. Его жена заранее знала о возможном прибытии мужа, хотя официальной информации не поступало.

Кадры встречи показала корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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По словам Александра, сообщение об обмене он получил только в последний момент. В то же время, как отметил военный, среди украинских пленных было ощущение, что готовится обмен — это подтверждали отдельные признаки и изменения в поведении охраны.

Встреча с близкими после плена стала эмоциональным моментом для обеих сторон.

Жена военного призналась: несмотря на отсутствие подтверждений, она чувствовала — именно в этот день муж вернется домой.

"Я знала, что он приедет!" — сказала она.

Военный Александр с женой. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 23 мая начался первый этап большого обмена военнопленными между Украиной и Россией по схеме "1000 на 1000".

В течение ближайших двух суток запланировано проведение следующих этапов обмена.