Обмін полоненими 23 травня — військовий зустрівся з дружиною

Військовий Олександр з дружиною. Фото: Новини.LIVE

У межах обміну полоненими, який відбувся 23 травня, до України повернувся військовослужбовець Олександр. Його дружина заздалегідь знала про можливе прибуття чоловіка, хоча офіційної інформації не надходило.

Кадри зустрічі показала кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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За словами Олександра, повідомлення про обмін він отримав лише в останній момент. Водночас, як зазначив військовий, серед українських полонених було відчуття, що готується обмін — це підтверджували окремі ознаки та зміни в поведінці охорони.

Зустріч із близькими після полону стала емоційним моментом для обох сторін.

Дружина військового зізналася: незважаючи на брак підтверджень, вона відчувала — саме цього дня чоловік повернеться додому.

"Я знала, що він приїде!" — сказала вона.

Військовий Олександр з дружиною. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 23 травня розпочався перший етап великого обміну військовополоненими між Україною та Росією за схемою "1000 на 1000".

Упродовж найближчих двох діб заплановано проведення наступних етапів обміну.