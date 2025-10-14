Госбюджет-2026 — подано 3339 поправок

Нина Южанина. Фото: Facebook Южаниной

К законопроекту о Госбюджете Украины на 2026 год (№14000) подано 3339 поправок от народных депутатов. Это на 60% больше поправок, чем было подано к проекту бюджета на 2025 год.

Об этом сообщила нардеп от "Европейской Солидарности", член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина во вторник, 14 октября.

Сообщение Нины Южаниной. Фото: скриншот

Когда начнется рассмотрение поправок

Нардеп отметила, что если каждый автор правки использует свое право на одну минуту в зале для представления и голосования за поправку, то их рассмотрение будет составлять более 80 часов.

"Поэтому впереди нас ждет сложный бюджетный процесс. Сегодня в 10:00 в Комитете ВРУ по вопросам бюджета начинается рассмотрение этих поправок, да еще и только в офлайн режиме, — очевидно не все депутаты (авторы поправок) смогут приняли участие", — добавила она.

