Україна
В госбюджет-2026 подано рекордное количество поправок, — Южанина

В госбюджет-2026 подано рекордное количество поправок, — Южанина

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 10:58
Госбюджет-2026 — подано 3339 поправок
Нина Южанина. Фото: Facebook Южаниной

К законопроекту о Госбюджете Украины на 2026 год (№14000) подано 3339 поправок от народных депутатов. Это на 60% больше поправок, чем было подано к проекту бюджета на 2025 год.

Об этом сообщила нардеп от "Европейской Солидарности", член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина во вторник, 14 октября.

Читайте также:
Южанина
Сообщение Нины Южаниной. Фото: скриншот

Когда начнется рассмотрение поправок

Нардеп отметила, что если каждый автор правки использует свое право на одну минуту в зале для представления и голосования за поправку, то их рассмотрение будет составлять более 80 часов.

"Поэтому впереди нас ждет сложный бюджетный процесс. Сегодня в 10:00 в Комитете ВРУ по вопросам бюджета начинается рассмотрение этих поправок, да еще и только в офлайн режиме,  очевидно не все депутаты (авторы поправок) смогут приняли участие", — добавила она.

Напомним, ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в проекте бюджета на 2026 год на зарплаты военных пока предполагается значительно меньше средств, чем в этом году.

Также мы писали, изменятся ли в 2026 году зарплаты учителей.

Верховная Рада госбюджет нардепы комитеты Нина Южанина
Автор:
Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
