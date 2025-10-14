Держбюджет-2026 — подано 3339 правок

До держбюджету-2026 подано рекордну кількість правок, — Южаніна
До законопроєкту про Держбюджет України на 2026 рік (№14000) подано 3339 правок від народних депутатів. Це на 60% більше правок, ніж було подано до проєкту бюджету на 2025 рік.
Про це повідомила нардепка від "Європейської Солідарності", член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у вівторок, 14 жовтня.
Коли розпочнеться розгляд правок
Нардепка зазначила, що якщо кожен автор правки використає своє право на одну хвилину в залі для представлення та голосування за правку, то їх розгляд складатиме понад 80 годин.
"Тож попереду нас чекає складний бюджетний процес. Сьогодні о 10:00 в Комітеті ВРУ з питань бюджету розпочинається розгляд цих поправок, та ще й лише в офлайн режимі, — очевидно не всі депутати (автори поправок) зможуть прийняли участь", — правок додала вона.
Нагадаємо, раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що у проєкті бюджету на 2026 рік на зарплати військових поки що передбачається значно менше коштів, ніж цьогоріч.
Також ми писали, чи зміняться у 2026 році зарплати вчителів.
