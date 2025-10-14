Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня До держбюджету-2026 подано рекордну кількість правок, — Южаніна

До держбюджету-2026 подано рекордну кількість правок, — Южаніна

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 10:58
Держбюджет-2026 — подано 3339 правок
Ніна Южаніна. Фото: Facebook Южаніної

До законопроєкту про Держбюджет України на 2026 рік (№14000) подано 3339 правок від народних депутатів. Це на 60% більше правок, ніж було подано до проєкту бюджету на 2025 рік.

Про це повідомила нардепка від "Європейської Солідарності", член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у вівторок, 14 жовтня.

Реклама
Читайте також:
Южаніна
Допис Ніни Южаніної. Фото: скриншот

Коли розпочнеться розгляд правок

Нардепка зазначила, що якщо кожен автор правки використає своє право на одну хвилину в залі для представлення та голосування за правку, то їх розгляд складатиме понад 80 годин.

"Тож попереду нас чекає складний бюджетний процес. Сьогодні о 10:00 в Комітеті ВРУ з питань бюджету розпочинається розгляд цих поправок, та ще й  лише в офлайн режимі,  очевидно не всі депутати  (автори поправок) зможуть прийняли участь", — правок додала вона.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що у проєкті бюджету на 2026 рік на зарплати військових поки що передбачається значно менше коштів, ніж цьогоріч.

Також ми писали, чи зміняться у 2026 році зарплати вчителів.

Верховна Рада держбюджет нардепи комітети Ніна Южаніна
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації