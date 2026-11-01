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Главная Новости дня До +12 °C днём: прогноз погоды на Киевскую область на завтра

До +12 °C днём: прогноз погоды на Киевскую область на завтра

Ua ru
1 ноября 2026 16:30
До +12 °C днём: прогноз погоды в Киевской области на 2 ноября Новини.LIVE
Люди идут по улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Стало известно, что неделя в Киевской области и в столице начнётся с облачной погоды, но без осадков. В понедельник, 2 ноября, дневная температура в Киеве составит до +9 °C, а в области — до +12 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киевской области и в Киеве на 2 ноября

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что 2 ноября на территории Киевской области и в Киеве будет облачная погода, без дождя. Существенных осадков в течение суток не ожидается.

Ветер будет северо-западным, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +2...+7 °C, а днем прогреется до +7...+12 °C.

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Между тем в столице в понедельник ночью прогнозируют +4...+6 °C. Днем температура воздуха составит +7...+9 °C.

Новости Киева

Мы сообщали, что из-за очередных обстрелов российских войск по энергетическим объектам Киева был обесточен один из водопроводных объектов города. В настоящее время снижено давление в следующих районах: Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский.

Новини.LIVE писали, что Россия вторую сутки подряд атакует Киевскую область ударными дронами. Под обстрелом оказались жилые дома, объекты энергетики и гражданские объекты. В результате многочисленных атак пострадала женщина.

погода Киев Укргидрометцентр осень прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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