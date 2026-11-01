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Головна Новини дня До +12 °C удень: прогноз погоди на Київщині завтра

До +12 °C удень: прогноз погоди на Київщині завтра

Ua ru
1 листопада 2026 16:30
До +12 °C удень: прогноз погоди на Київщині 2 листопада Новини.LIVE
Люди йдуть вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE

Стало відомо, що тиждень на Київщині та в столиці розпочнеться з хмарної погоди, але без опадів. У понеділок, 2 листопада температура вдень у Києві становитиме до +9 °C, а в області — до +12 °C.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди на Київщині та в Києві 2 листопада

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що 2 листопада на території Київщини та в Києві буде хмарна погода, без дощу. Істотних опадів протягом доби не очікується.

Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

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Температура повітря на Київщині вночі становитиме +2...+7 °C, а вдень прогріється до +7...+12 °C.

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Тим часом в столиці у понеділок вночі прогнозують +4...+6 °C. Удень температура повітря становитиме +7...+9 °C.

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Новини Києва

Ми інформували, що через чергові обстріли російських військ на енергетичні об'єкти Києва, було знеструмлено один із водопровідних об’єктів міста. Наразі знижено тиск в таких районах:  Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський.

Новини.LIVE писали, що Росія другу добу поспіль атакує Київщину ударними дронами. Під обстрілом опинились житлові будинки, енергетика та цивільні об'єкти. Внаслідок численних атак постраждала жінка.

погода Київ Укргідрометцентр осінь прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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