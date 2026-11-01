Люди йдуть вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE

Стало відомо, що тиждень на Київщині та в столиці розпочнеться з хмарної погоди, але без опадів. У понеділок, 2 листопада температура вдень у Києві становитиме до +9 °C, а в області — до +12 °C.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди на Київщині та в Києві 2 листопада

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що 2 листопада на території Київщини та в Києві буде хмарна погода, без дощу. Істотних опадів протягом доби не очікується.

Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

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Температура повітря на Київщині вночі становитиме +2...+7 °C, а вдень прогріється до +7...+12 °C.

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Тим часом в столиці у понеділок вночі прогнозують +4...+6 °C. Удень температура повітря становитиме +7...+9 °C.

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Новини Києва

Ми інформували, що через чергові обстріли російських військ на енергетичні об'єкти Києва, було знеструмлено один із водопровідних об’єктів міста. Наразі знижено тиск в таких районах: Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський.

Новини.LIVE писали, що Росія другу добу поспіль атакує Київщину ударними дронами. Під обстрілом опинились житлові будинки, енергетика та цивільні об'єкти. Внаслідок численних атак постраждала жінка.