Главная Новости дня

ДНР не прокормит РФ — оккупанты разочарованы угольным потенциалом

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 02:47
В РФ разочаровались угольными возможностями так называемых ДНР и ЛНР
Сепаратистский митинг в оккупированном Донецке в 2017 году. Фото: росСМИ

В ведомстве Роснедра, которое занимается всеми полезными ископаемыми РФ и захваченными у Украины территориями, очень разочарованы положением дел в так называемых ДНР и ЛНР. Оказалось, что с углем там огромные проблемы и добывать его очень трудно.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Что не так с донбасским углем

Глава Роснедр Олег Казанов заявил, что запасы угля на Донбассе составляют 5% от всех в России. Однако суть в том, что из этих 5% добывается лишь 0,4-0,5% от общероссийского.

"С одной стороны, там добывается уголь высокого качества, это хорошие марки. В том числе есть и коксующийся уголь. С другой стороны, там осуществляется шахтная добыча. А это большие глубины и значительная степень выработанности запасов", — сказал чиновник РФ.

По словам Казанова, на Донбассе действительно много угольных объектов — на 197 лицензий. Из них в Донецкой области — 77 лицензий, на Луганщине — 120. Общие запасы угля Донецкого бассейна составляют около 12 миллиардов тонн, но это старый угольный бассейн, поэтому есть много негативных факторов для добычи.

Ранее сообщалось, что несмотря на временную потерю части Донецкой области и ее недр, Украина обладает значительными запасами каменного угля. Запасы есть на Львовщине, Волне, Харьковщине и Днепровщине.

Также мы рассказывали об уникальности шахты "Криворожская". Это одно из самых мощных и современных горнодобывающих предприятий Кривбасса.

ЛНР ДНР уголь недра шахта Донецкая область ВОТ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
